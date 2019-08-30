雙北高房價擠壓　「脫北者」避居桃園...這區1字頭房價最夯

▲桃園大溪的埔頂重劃區，低度開發的規劃讓每位居民享有的綠覆率高。（圖／21世紀不動產提供）

記者張菱育／台北報導

對於許多在北部打拚的「北漂族」，眼看雙北市房價居高不下，不少人考量房價負擔能力，當個「脫北者」遷出雙北以外，尋找其他縣市適合購屋的物件，觀察房價親民區域，位於桃園大溪的埔頂重劃區，房價僅1字頭，若要購買透天別墅型產品，約1500萬元可入手。

不同於雙北市多大樓公寓型產品，大溪埔頂重劃區內以透天、別墅類型產品為主，21世紀不動產大溪埔頂加盟店業務邱淑偵觀察，近期有不少雙北市退休族來此置產，而透天別墅擁有土地產權獨立、沒有上下樓層鄰居干擾等優勢，加上此區規劃棋盤式街廓，整齊美觀，低度開發的規劃讓每位居民享有的綠覆率高，居住環境佳，鄰近大溪老街、石門水庫、三坑生態公園等休閒觀光場所。

邱淑偵指出，大溪埔頂重劃區房價可見1字頭，總價1500萬元左右可買到透天別墅。

交通部分，21世紀不動產企劃研究室指出，大溪埔頂重劃區經由66號快速道路與北二高往來大桃園市區與雙北區域車程皆能控制在30分鐘左右，以及相較於雙北擁有較低的物價水平等，皆是吸引雙北客入住桃園的原因之一。

而2014年桃園升格直轄市後，生育津貼、托嬰補助等社會福利大為增加，根據經濟部統計資料顯示，桃園市的工業指標為全台三冠王，產業活動相當熱絡，本身即具備成熟的就業市場，故除了退休族群外，也適合青壯族入住，在此就業或通勤至雙北、大桃園地區，同時享有桃園多元的生育補助，以及以同樣價位購買到更大的居住空間等。