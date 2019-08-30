網點名台北市「3大雷區」不宜居！　這區居民被遺忘：我們公車要等2hrs…

▲內湖寶湖里2014年到2016年，連3年奪下台北市最有錢的里 。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃可昀／綜合報導

不少人工作或求學會努力想往台北跑，甚至對有些人來說，能在台北買一間屬於自己的房子是畢生夢想，但台北也不是每一區都如同想像中這麼優質。一名網友就在PTT發問，「台北那麼多區裡，哪一區最不宜居？」

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PO文一出，就引發網友熱烈討論，很多人最不推的就是內湖區，「內湖，黑一片，到市中心又很塞。」「最近深深覺得內湖不佳，進入晚上就變養老模式，毫無娛樂可言。」「內湖啦，有夠塞，捷運還是悲劇文湖線，根本次等公民。」「內湖吧，離市中心太遠。」

▲文山區政大里2017年打敗內湖寶湖里，成為全台北市最有錢的里。（圖／記者黃靖惠攝）



還有不少人點名文山區，「文山吧，路小山坡地多，發展有限。」「文山區最不方便，山區只有晚上睡覺很安靜。」「文山區興隆路山上那邊有些蠻慘的說。」「文山、萬華，文山被評為長期被市府放生，萬華環境跟治安太差。」

說到萬華，很多網友也心有戚戚焉地說，「萬華啊，交通爛遊民多路上充滿屎尿味。」「這還需要問，當然萬華，捷運站外面一堆流浪漢，很臭就算了，治安也不好。」「萬華區那邊真的母湯」。

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還有社子居民無奈表示，「社子島，只有四班公車而且要等2hrs，無超商。 」「社子最可怕，台北市真的鄉下的地方。」「不是社子島嗎？」

此外，也有人提到其他地區，「南港山上市區都輸文山啊，墓仔埔還一堆。」「一定是南港，X小都沒有。」「北投，硫磺讓電器壞光光。」