ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

網點名台北市「3大雷區」不宜居！　這區居民被遺忘：我們公車要等2hrs…

ETtoday房產雲

▲▼全國平均所得最高的內湖寶湖里 。（圖／記者湯興漢攝）

▲內湖寶湖里2014年到2016年，連3年奪下台北市最有錢的里 。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃可昀／綜合報導

不少人工作或求學會努力想往台北跑，甚至對有些人來說，能在台北買一間屬於自己的房子是畢生夢想，但台北也不是每一區都如同想像中這麼優質。一名網友就在PTT發問，「台北那麼多區裡，哪一區最不宜居？」

►生火了！連我媽都用到發光

PO文一出，就引發網友熱烈討論，很多人最不推的就是內湖區，「內湖，黑一片，到市中心又很塞。」「最近深深覺得內湖不佳，進入晚上就變養老模式，毫無娛樂可言。」「內湖啦，有夠塞，捷運還是悲劇文湖線，根本次等公民。」「內湖吧，離市中心太遠。」

▲▼北市文山區政大里為去年度最有錢的里。（圖／記者黃靖惠攝）

▲文山區政大里2017年打敗內湖寶湖里，成為全台北市最有錢的里。（圖／記者黃靖惠攝）

還有不少人點名文山區，「文山吧，路小山坡地多，發展有限。」「文山區最不方便，山區只有晚上睡覺很安靜。」「文山區興隆路山上那邊有些蠻慘的說。」「文山、萬華，文山被評為長期被市府放生，萬華環境跟治安太差。」

說到萬華，很多網友也心有戚戚焉地說，「萬華啊，交通爛遊民多路上充滿屎尿味。」「這還需要問，當然萬華，捷運站外面一堆流浪漢，很臭就算了，治安也不好。」「萬華區那邊真的母湯」。

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動

還有社子居民無奈表示，「社子島，只有四班公車而且要等2hrs，無超商。 」「社子最可怕，台北市真的鄉下的地方。」「不是社子島嗎？」

此外，也有人提到其他地區，「南港山上市區都輸文山啊，墓仔埔還一堆。」「一定是南港，X小都沒有。」「北投，硫磺讓電器壞光光。」

關鍵字：台北內湖文山社子

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3127

媽喝珍奶0珍珠！女兒「沒撕封膜全吃光」曝聰明高招　她崩潰

一名女網友日前順手喝了女兒的珍奶，發現明明內容物還很多，卻沒有半顆珍珠，一問之下才知道女兒全吃光了。媽媽看著完整的封膜，好奇到底是怎麼辦到的，不料真相一出後讓她後悔當初要問，「突然感覺一陣噁心。」

6小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4338

影／全台變天雨灌連2日　下周颱風「玲玲」可能生成

中央氣象局指出，30日（周五）雨勢擴大，全台各地午後有短時強降雨並有局部大雨發生機率，部分地區降雨恐延續到入夜，適逢年度大潮，西南部漲潮期間慎防海水倒灌、淹水。前預報中心主任吳德榮引述最新預報模式，熱..

10小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4337

影／夫妻2人皆肺腺癌！40年來「騎機車沒戴口罩」害的...這5族群超危險

沒戴口罩騎車近40年，牧師夫婦雙雙檢出肺腺癌！好在經過三年的追蹤確診，順利清除肺腺癌病灶。醫師呼籲有肺癌家族病史的家庭，尤其父母親曾檢出肺癌的家庭是高危險群，子女務必定期接受肺癌相關篩檢

8/29 13:03

//cdn2.ettoday.net/images/4335

再傳3起確診病例！電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延　醫：很危險

美國近2個月傳出近200起，疑似因電子菸引起的肺病，已經導致1人死亡，維吉尼亞州衛生部25日證實，該州也出現3起確診病例，還有其他幾個病例正在確診中。衛生部官員指出，這些病患都有「持續數周至數個月」的..

8/28 16:57

//cdn2.ettoday.net/images/4337

快刪！下載破億超紅App遭爆有「木馬惡意程式」　Google Play已下架

習慣用手機掃描筆記、講義或PTT的Android用戶注意啦，知名掃描應用程式「CamScanner」被發現內含惡意程式。據該應用程式的描述，CamScanner在全球有1億用戶，目前該應用程式已遭Go..

8/29 11:35

//cdn2.ettoday.net/images/4338

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

9月又快到了！2019年即將迎來下半年，不少人都在期待逆風翻盤的好機會，星座專家Amanda就在《命運好好玩》節目上預言，太陽、上升落在這3個星座的人，在2019年底前會大發，財運滾滾來！

17小時前

泡完溫泉來一碗！礁溪必吃人氣日式拉麵　必點香麻醬拌麵

這家在山形閣一樓的三友拉麵（礁溪店），剛好就在川湯春天旗艦館的正對面，我看網路評價也相當好，三天兩夜的第一晚，就決定就近吃看看，不得不說，能在環境這麼不錯的店家吃碗日式拉麵，服務又貼心，的確還不錯。

27分鐘前

豆包爆出湯汁！台中「被牛肉麵耽擱的滷味店」　加辣更過癮

江蘇牛肉麵是台中沙鹿靜宜商圈的人氣美食店，江蘇牛肉麵除招牌牛肉麵、麵食，滷味小菜更是受到大家推薦，人人桌上都會點上滿滿一盤，更多在地人來這打包小菜，難怪有人說是被牛肉麵耽擱的滷味店。

2小時前

必點月見生牛肉！台中隱藏版日本料理　加1元天婦羅份量加倍

日本料理到處都是，大雅卻有這麼家【久葉壽司】總讓我會想特地跑去吃，GOOGLE評論129則有4.4超高分，我不能說驚為天人可是真的料好實在，畢竟以往都只有為了去看小麥田或到潭雅神綠園道騎自行車才會往大雅跑。

5小時前

加爆漿蛋超邪惡！台南人氣無名米糕　還有綜合湯只要30元

有美食之都的台南，小吃美食真的好多呀！這家隱藏在中山路巷子裡的「無名米糕」平日中午來用餐，人潮也不少耶！幾乎是客滿狀態，我們還等候了一下，平價美食的魅力真的很誘人～

7小時前

我不要當屋奴! 年輕買房到底好不好?!｜20190327雲端最有錢 ep15｜買房 房價｜Sway 許皓宜

讀者迴響

熱門新聞

租屋女電費7000元！房東6字..

冷氣省電關鍵在室外機　環保建築..

家裡啪一半…神展開！他睡了姐姐

獨／貼補家用？大S開2.76億..

40年房貸之亂？利息愈繳愈多　..

好市多神奇掛勾！她一按鈕秒吸附

半夜求救！鎖匠哥「會加錢喔」變..

兒借150萬！爸看天母房：像鳥..

「地下室到4樓」喊1萬！油漆師..

租金最低6000　青年社會住宅..

ETtoday房產雲

最新新聞more

植物慘遭外來種攻擊　桃米社區偕..

租金6千「魔鬼細節+1千」他驚..

台北市「3大雷區」不宜居！這區..

最夯公園宅！「漢皇盛世」148..

他買房女友要求「登記共有」！網..

好市多神奇掛勾！她一按鈕秒吸附

愛河沿線產品齊全　首購豪宅都有

大巨蛋再惹議　遠雄暗指外行下指..

學校當厝邊　現代孟母卡位明星學..

雨天=好日子！達人教4招看方撇..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366