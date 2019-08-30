40年房貸之亂？利息愈繳愈多　他批「在害年輕人」

▲高雄市推出優惠房貸專案，拉長還款期限到40年，許多業者認為反而是害了年輕人。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

昨天高雄市經發局開記者會發布「安居高雄市民首購優惠房貸專案」，以設籍高雄市的青年、新婚及婚育家庭「首購高雄宅」為輔助購屋對象，享有超低房貸利率1.6%起，貸款年限最長可達40年。但不少房產業者認為此舉是「變相鼓勵」買不起房子的民眾購屋，未來只會徒增年輕人負擔。

目前針對新成屋銀行承作房貸上限約8成，多數期限最高為30年，但這次高雄市推出的首購優惠房貸專案一口氣把房貸年限拉高到40年，提供市民最低1.6%起的優惠貸款利率、貸款成數最高8成、寬限期最長5年，預計試辦1年、或貸款額度達10億元時截止。

1位建商就表示該方案應該可以刺激銷售，對於新建案有一定的幫助，但這位建商也指出，目前高雄首購族買不起房子不是因為付不出房貸，而是沒有辦法累積自備款，降利率、延長房貸期限也無法改變沒有自備款的事實，認為該專案效果不會有想像中好。

對於想買房的年輕族群真的有幫助嗎？一位房仲業者就認為，這是利用低利率、長還款期作為誘因，變相鼓勵買不起的人也出手買房，「反正每個月要繳的房貸不多」、「反正寬限期有5年」，這樣的想法才是真正加重年輕人負擔。甚至業者也認為，這樣的方案將吸引投資客湧入高雄，只要找到人頭就可以輕鬆買房，日後小賺就出場。

十一法律地政士聯合事務所負責人李冠穎也表示，延長房貸期限看起來好像減輕負擔，其實增加了非常多的利息支出，李冠穎以貸款100萬元計算，貸20年要繳的利息是17.8萬元，貸30年利息要繳27.3萬元，貸40年利息更高達37.3萬元，若貸款400萬元、房貸期限40年，則要繳的利息逼近150萬元，實際上反而是加重了年輕人的負擔。