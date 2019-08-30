在星空下用餐！空間設計烘托出頂級海鮮的高雅愜意氛圍

文／時尚家居 空間設計暨圖片提供／鴻樣室內設計

旬的營業時間從早上一直到深夜，每當晚上的到來，總吸引不少喜歡晚睡又愛熱鬧的夜貓子前來相聚。設計師希望在這裡聚會的每個人，都能像中國古代的詩人一般，臨時興起便能相約談交流，既高雅又快活自在。

台中市公益路、文心路一帶，原本就是主題餐廳的一級戰區，而這間座落三角窗地帶的海鮮鍋物主題餐廳，正是由國際連鎖品牌御用的設計團隊「鴻樣室內設計」所屬最新力作。鄭惠心設計師有鑑於此餐飲品牌業主擁有獨立的海鮮供應鏈，所以在空間設計營造上，烘托出頂級海鮮的高雅愜意氛圍。設計上大膽結合深色基底、奢華鍍鈦金屬、特製燈具以及大型的魚群裝置藝術等元素，勾勒空間中多處引人入勝的感官焦點。

店內主要分成鍋物區和鐵板燒區兩個區塊，首先需預約的鐵板燒區因為鎖定高端客層，特別搭配拉門打造隱秘性高的包廂設計，包廂周邊使用鍍鈦金屬類的耀眼素材增添奢華感，裝置於特製鐵板餐臺上方的洄游魚群，象徵豐收與生生不息，更是點題又別致的創意。動線寬敞流暢的鍋物區舉目絢麗，例如刻意壓深的天花板、鏡牆，映襯出的光束彷佛讓人置身浩瀚星空下，如此唯美驚豔的用餐情境，讓用餐顧客入口的鮮甜更加扣人心弦！

設計概念為創造新宇宙，在外觀的黑象徵永無止盡的宇宙，但儘管在遙遠的地方，你總是會發現它，因為它總是散發耀眼的光芒及溫暖，指引你向前，無論多晚，它總是歡迎你，因為你也是它的家人，你是個耀眼的星星!

以線條狀燈具營造星點的效果，在中國風之中，帶入星座的元素，並以暗色調空間，襯托出細膩的燈光，令每個客人用餐時的體驗，產生在星空下享用美食的錯覺。中間主燈區，利用條狀的燈飾環繞在空中，橫豎燈管重複交錯，模擬星象的表現也更增添層次，像星空絢麗又有些遙不可及，搭配空間鏡射的襯托，讓整個場域似乎更深邃龐大但卻仍有其細膩之處。

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