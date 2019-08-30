愛情摩天輪待轉！愛河旁建案等發酵　首購到豪宅產品全備齊

▲愛河未來將是高雄觀光的重點區域，附近房市發展也很熱絡。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市長韓國瑜去年競選時的政見之一就是要打造愛情產業鍊，今天下午也將召開說明會，不過愛河沿線的房市早已開始發酵，不僅新建案進駐，而且首購、換屋、豪宅都有。愛河邊的中古屋也很搶手，屋齡20年者房價仍有機會站上2字頭。

愛河自從整治完成之後，一直都是高雄重要的觀光景點，上揚國際實業營業三處總經理黃惠玲表示，愛河不僅是藍帶和綠帶，未來也會結合高雄港灣各項公共建設的發展，變成觀光產業的區塊鏈，而摩天輪應該可以達到畫龍點睛的效果。

▲「愛情河左岸」是愛河首排建案，規劃小坪數產品。（圖／記者陳建宇攝）

目前愛河周邊的新建案不少，「愛情河左岸」是愛河首排景觀產品，找來李天鐸規劃設計，坪數為21~46坪，目前開價每坪35~45萬元，廣告戶總價688萬元起。「棋琴文雄苑」則是換屋型產品，規劃37~51坪的3~3+1房，戶戶衛浴開窗，6月公開迄今已售出近3成。另外如「京城凱悅」、「國泰O2馥建築」等都屬於坪數較大的豪宅產品，等於愛河沿線周邊建案從首購到豪宅都有。

▲鄰近愛河出海口的中古屋屋齡雖高，但房價仍維持在每坪20萬元上下。（圖／記者陳建宇攝）

愛河沿線的中古屋也有不錯的表現，信義房屋高美館店專案經理朱筆顯表示，若以愛河出海口一帶的中古大樓看，產品屋齡多在20年以上，但釋出少、承接力道也足夠，因此房價維持得不錯，每坪在18~25萬元。略往上游到家樂福處中古屋屋齡在17~18年，房價則在15~17萬元。

再往上到美術館、中都一帶中古屋屋齡更新，多數在5~6年，房價則在每坪23萬元以上，甚至條件好的物件房價可以站上3字頭。