好市多神奇掛勾！她實測「中間鈕一按」秒吸附　網驚呆回購：真的好用

▲ 原PO拍片，拆卸非常簡單！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

民眾在外租屋，想要在牆上掛衣物，就怕破壞牆壁，只能選擇黏貼式掛勾！一名女網友則分享神奇真空掛勾，只要輕鬆按中間的鈕，就可瞬間吸附牆面，實測影片曝光，原PO狂讚，「超級好用又方便！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享居家神器，日前她逛賣場時，買了一款「kiahloc真空吸盤掛勾」，回家後立刻拍片實測，首先要先清潔要黏的表面，接著輕鬆貼上木板上，再按中間的按鈕，就可立即吸附在上頭。

若想拆卸也很便利，實際查看產品正確做法，可先輕按中間按鈕，接著把吸盤向上或側面一拉，就可迅速卸除。對此，原PO狂讚，「推薦大家超級好用又方便的掛勾，最大承重量可以到5公斤！」

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▲ 掛勾使用上，網友持正反看法！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

影片掀起瘋傳，掀起大批網友暴動喊買，「我家也用這個，吸的很牢很好用，磁磚櫃子冰箱都吸的很好，按鈕如果浮起來就再按一下就好了」、「這個真的很好用啊！你就每次看到按一下就好了」、「這好用，我陸續回購兩組了」、「好用，如果看到黃條出現，再壓下去就好了」、「掛勾還是那種，鐵的面用黏的，那個最穩，我掛砧板，十年沒掉」、「真的好用，我特價時購入黑的，很滿意，拿來掛鍋具也沒問題，黃色跑出來再按下去真空就好，很牢的跟本不會掉」。

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不過，有網友使用後，覺得很雷，「這根本不好用，上次入手拿來吸玻璃就一直掉，連玻璃都不太行了，其他材質根本不用多談」、「這個掛勾三不五時看到有黃缐跑出來時要再按壓喔，否則會脫離，而且不是每一個都能牢牢黏在牆上，每個用之前都得先確認不會掉下來才能開始用」、「半容易掉，一半黏的住，不推」、「 牆面很重要…再說這種東西既然設定可以快速拆裝，那就代表不是朝向長期固定用，所以如果只是短期固定可以考慮，長期還是用膠黏吧」。

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