ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

好市多神奇掛勾！她實測「中間鈕一按」秒吸附　網驚呆回購：真的好用

ETtoday房產雲

▲ 好市多神奇掛勾！她實測「中間鈕一按」秒吸附　網驚呆回購：真的好用（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲ 原PO拍片，拆卸非常簡單！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

民眾在外租屋，想要在牆上掛衣物，就怕破壞牆壁，只能選擇黏貼式掛勾！一名女網友則分享神奇真空掛勾，只要輕鬆按中間的鈕，就可瞬間吸附牆面，實測影片曝光，原PO狂讚，「超級好用又方便！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享居家神器，日前她逛賣場時，買了一款「kiahloc真空吸盤掛勾」，回家後立刻拍片實測，首先要先清潔要黏的表面，接著輕鬆貼上木板上，再按中間的按鈕，就可立即吸附在上頭。

若想拆卸也很便利，實際查看產品正確做法，可先輕按中間按鈕，接著把吸盤向上或側面一拉，就可迅速卸除。對此，原PO狂讚，「推薦大家超級好用又方便的掛勾，最大承重量可以到5公斤！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲ 好市多神奇掛勾！她實測「中間鈕一按」秒吸附　網驚呆回購：真的好用（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲ 好市多神奇掛勾！她實測「中間鈕一按」秒吸附　網驚呆回購：真的好用（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲ 掛勾使用上，網友持正反看法！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

影片掀起瘋傳，掀起大批網友暴動喊買，「我家也用這個，吸的很牢很好用，磁磚櫃子冰箱都吸的很好，按鈕如果浮起來就再按一下就好了」、「這個真的很好用啊！你就每次看到按一下就好了」、「這好用，我陸續回購兩組了」、「好用，如果看到黃條出現，再壓下去就好了」、「掛勾還是那種，鐵的面用黏的，那個最穩，我掛砧板，十年沒掉」、「真的好用，我特價時購入黑的，很滿意，拿來掛鍋具也沒問題，黃色跑出來再按下去真空就好，很牢的跟本不會掉」。

►戀愛老司機：重點是眼神

不過，有網友使用後，覺得很雷，「這根本不好用，上次入手拿來吸玻璃就一直掉，連玻璃都不太行了，其他材質根本不用多談」、「這個掛勾三不五時看到有黃缐跑出來時要再按壓喔，否則會脫離，而且不是每一個都能牢牢黏在牆上，每個用之前都得先確認不會掉下來才能開始用」、「半容易掉，一半黏的住，不推」、「 牆面很重要…再說這種東西既然設定可以快速拆裝，那就代表不是朝向長期固定用，所以如果只是短期固定可以考慮，長期還是用膠黏吧」。

想看影片請點

關鍵字：好市多掛勾按鈕

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3127

媽喝珍奶0珍珠！女兒「沒撕封膜全吃光」曝聰明高招　她崩潰

一名女網友日前順手喝了女兒的珍奶，發現明明內容物還很多，卻沒有半顆珍珠，一問之下才知道女兒全吃光了。媽媽看著完整的封膜，好奇到底是怎麼辦到的，不料真相一出後讓她後悔當初要問，「突然感覺一陣噁心。」

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4338

影／眾人霸凌！短髮妹20秒「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

一名女網友29日在分享一段霸凌影片，一群人在新莊光華國小霸凌一名女子，中間還有朋友叫囂「為什麼不打大力一點」，而甩巴掌的聲響大到疑被住在對面的民眾拍下。影片曝光不到半個小時，已經吸引千名網友關注，紛紛..

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4337

全家「鐵支香腸便當」塞滿滿...妹子狂笑3分鐘！網一開盒傻住：真的是鐵支

台灣超商競爭激烈，服務包山包海，食品類更不斷推陳出新，而近幾年來，全家鮮食更逆襲超車，儼然成為網友們心目中的霸主。最近，全家推出「懷舊鐵支香腸便當」，再度掀起一波話題，也莫名戳中消費者的笑點。

8/29 11:44

//cdn2.ettoday.net/images/4338

影／逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬　落難神情網秒懂：你裙子有OO的味道

一名正妹網友在「爆怨公社」發文表示，自己到日本奈良餵鹿時，慘遭鹿圍攻，直呼明明每一隻都有餵到，還是被鹿咬。網友一看這張「花容失色」慘照，笑歪說「這些鹿很懂吃」。

12小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4338

影／台灣最狂一年開一次！苑裡版神隱少女「鬼門關大夜市」　恐怖人龍出現了

每年「鬼門關」前，苗栗苑裡鎮都會有大事發生，苑裡車站前將封街，為了晚上一年一度的超大型「為公路夜市」，29日晚間300攤商進駐，盛況空前、人山人海，整條馬路燈火通明，堪稱是苑裡全年最熱鬧的一晚，更是每..

12小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4337

小手拿迴轉壽司！媽「不要拿啦」下幕噁爆　他錄影PO網...千人撻伐

「你能夠忍受隔壁小孩玩你可能吃到的迴轉壽司多久？」一名網友日前到迴轉壽司餐廳用餐，發現對面小孩不停亂拿壽司，更過分的是，家長竟然還不吃，隨後搶下放回軌道上，幾次下來讓原PO終於受不了，決定錄影PO網。

8/29 11:48

豆包爆出湯汁！台中「被牛肉麵耽擱的滷味店」　加辣更過癮

江蘇牛肉麵是台中沙鹿靜宜商圈的人氣美食店，江蘇牛肉麵除招牌牛肉麵、麵食，滷味小菜更是受到大家推薦，人人桌上都會點上滿滿一盤，更多在地人來這打包小菜，難怪有人說是被牛肉麵耽擱的滷味店。

53分鐘前

必點月見生牛肉！台中隱藏版日本料理　加1元天婦羅份量加倍

日本料理到處都是，大雅卻有這麼家【久葉壽司】總讓我會想特地跑去吃，GOOGLE評論129則有4.4超高分，我不能說驚為天人可是真的料好實在，畢竟以往都只有為了去看小麥田或到潭雅神綠園道騎自行車才會往大雅跑。

3小時前

加爆漿蛋超邪惡！台南人氣無名米糕　還有綜合湯只要30元

有美食之都的台南，小吃美食真的好多呀！這家隱藏在中山路巷子裡的「無名米糕」平日中午來用餐，人潮也不少耶！幾乎是客滿狀態，我們還等候了一下，平價美食的魅力真的很誘人～

5小時前

飄香30年！高雄吃得到來自台東的麵線糊　料多、還有黑白切

台東老客人還會專程跑來高雄，吃上一碗記憶中的麵線糊，才滿意的離開，對她們一家人來說，麵線糊串起了人與人之間的熟悉，這是在經營生意當中，除了金錢外的另一種精神收穫，好吃的麵線糊，推薦大家來品嘗一番。

22小時前

我不要當屋奴! 年輕買房到底好不好?!｜20190327雲端最有錢 ep15｜買房 房價｜Sway 許皓宜

讀者迴響

熱門新聞

租屋女電費7000元！房東6字..

家裡啪一半…神展開！他睡了姐姐

冷氣省電關鍵在室外機　環保建築..

獨／貼補家用？大S開2.76億..

40年房貸之亂？利息愈繳愈多　..

半夜求救！鎖匠哥「會加錢喔」變..

兒借150萬！爸看天母房：像鳥..

「地下室到4樓」喊1萬！油漆師..

租金最低6000　青年社會住宅..

ETtoday房產雲

最新新聞more

最夯公園宅！「漢皇盛世」148..

他買房女友要求「登記共有」！網..

好市多神奇掛勾！她一按鈕秒吸附

愛河沿線產品齊全　首購豪宅都有

大巨蛋再惹議　遠雄暗指外行下指..

學校當厝邊　現代孟母卡位明星學..

雨天=好日子！達人教4招看方撇..

破解暗摸摸透天厝！設計師不藏私

租金最低6000　青年社會住宅..

直擊新北最大案！築禾交響院熱銷

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366