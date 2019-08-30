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台中租房！他一看6千「魔鬼細節+1000」敲盤子　網看傻：千萬別租

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲租金不包含管理費，讓原PO無法接受！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少人習慣在網路上找租屋處，一名台中網友眼尖發現，看中的套房價格暗藏玄機，除了租金、電費，每月還要另給管理費，荒謬的是，一般公寓根本沒電梯，房東還要另收這一筆錢，讓他難以接受！

一名網友在PTT透露，最近親友要在台中西屯、逢甲租套房，上網動動手指頭一查，發現漂亮的房間只少6000至7000元，本以為額外另付電費就好，豈料魔鬼藏在細節，「附註的管理費每個月要收1000元」，根本是變相加價。

原PO狠酸，如果這筆管理費已包含在租金，就當作睜一隻眼閉一隻眼看待，最讓他不解的是，明明是一般公寓，至少要爬3樓至5層樓高，「也不是住電梯大樓，頂多幫你收垃圾，這樣管理費要1000元是正常的嗎？」

該篇文章一貼出後，簡直道盡租屋族的心聲，紛紛回應「這種亂象已經很久了」、「變相的服務費」、「我猜是可以在有設定價錢範圍的前提下還能曝光，例如設一萬以內，常常看到9500+1000管理費，最近還常常找到租屋網的圖很像樣品屋，圖像的邊角都很柔和，加line問仲介都說這間已出租，同價位都比圖糟糕很多」、「合理就別租…由你和市場決定價格」、「沒電梯的公寓，要收管理費都不正常，藉口多收錢而已」。

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▲台中租房！他一看6千「魔鬼細節+1000」敲盤子　網看傻：變相加價（圖／翻攝PTT）

▲網友認為，多看多比較，千萬別被房東坑了！（圖／翻攝PTT）

不過，有專業網友認為，「收費1000每天幫你丟垃圾，划算！」、「看過電費一度6元、押金三個月的，如果管理員是24小時，可以幫收包裹、垃圾有子母車會很方便1000可以考慮，當作清潔費+管理費」、「有可能房東是投資客，委託管理公司代管」。對此，原PO在留言串無奈回應，「我看到的這幾間都是，逢甲代管真的非常多，還有一筆仲介費！」

►戀愛老司機：重點是眼神

關鍵字：台中租屋管理費房東租金

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