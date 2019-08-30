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他曬一張罕圖「洗澡先煮這一鍋」　網曝萬能功用…噴淚：想阿嬤了

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▲他曬一張罕圖「洗澡先煮這一鍋」　網曝萬能功用…噴淚：想阿嬤了（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲灶台煮熱水，讓人一秒聯想鄉下的阿嬤家！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

這張照片有阿嬤的味道！一名男網友懷念，小時候都會用「灶台」煮熱水洗澡，如今家家戶戶裝了熱水器，大大改變生活習慣，照片曝光後，掀起眾多網友暖哭，「充滿對阿嬤的回憶！」

這名男網友在臉書《爆廢公社》曬出罕見照片，他笑問，「有人用過這種灶台燒過開水洗澡的嗎？」仔細一看廚房裡，一層層紅磚砌成的灶台，象徵著時代的眼淚；而大型鐵鍋蓋裡，燒著滾燙熱水，水蒸氣一旁裊裊湧出，明明隔著螢幕，仍可讓人感受到「家的溫度！」

原PO流露出滿滿的思念，直呼「這是鄉下農村5-6年級前的回憶！」如今隨著生活機能成熟，現代人又注重方便性，都市中較難見到阿嬤級的古早灶台。

這張有餘溫的照片曝光後，立刻勾起眾多網友滿滿的童年回憶，「我娘家還在用，記得我小時候都要幫忙生火，一隻長的竹管用力的吹，生完火臉都灰頭土臉的」、「以前小時候放學回家第一件事情就是用大灶燒熱水洗澡 ，過年還要拜灶神！」、「想當初小時候，家裡長輩都燒好一大鍋水，然後叫我們小孩都進去，還準備了紅蘿蔔、白蘿蔔、蔥、薑，說這樣泡澡比較健康」、「我記得我燒到火超大的！洗澡水滾超快的！整間屋都快著火了！」、「柴灰（台），拿來加洗碗精刷鍋子超好用」。

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▲他曬一張罕圖「洗澡先煮這一鍋」　網曝萬能功用…噴淚：想阿嬤了（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲阿嬤用灶台煮飯，飄來陣陣柴味，讓網友好懷念！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

一大票人更想起阿嬤、阿公疼孫的慈祥模樣，紛紛淚崩回應，「+1，阿嬤都用來燒熱水，蒸東西，灑粽子」、「很懷念的回憶，阿嬤煮滿桌的菜」、「這個燒起來的洗澡水有一股燒柴味，古色古香，而且熱度比熱水器還燙」、「奶奶家還有，逢年過節都有用萬能，只是奶奶年紀大了，接到市區來有些只能回憶回憶」、「小時侯還會順便烤甘蔗、蕃薯」、「我看過我外婆用這個蒸蘿蔔糕，可惜他不在了，再也看不到也吃不到外婆的蘿蔔糕了」、「有燒木材跟燒炭兩種，小學回家要幫忙劈柴，冬天濕濕的木材不好燒會燒炭，阿嬤比較厲害，可以煮飯炒菜不會焦」。

►戀愛老司機：重點是眼神

關鍵字：灶台洗澡廚房熱水阿嬤

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