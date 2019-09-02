小梨渦迷倒買屋客！長腿秘書成仲介店招牌　人生目標「考證照」

▲信義房屋光華一心店主任秘書邱郁文長相甜美，立志要當知識型秘書。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

很多人對「秘書」這個工作都有刻板印象，就是要找個長得漂亮的女生打扮一下，做一些簡單的事情就好，重點只在於「好看」，但信義房屋光華一心店的主任秘書邱郁文不想只當個花瓶，她對自己的目標很明確，就是要取得不動產的3張證照，立志要當個「知識型秘書」。

▲邱郁文身材高挑，擁有一雙長腿。（圖／記者陳建宇攝）

事實上，以邱郁文的外貌來說，絕對符合大家對「花瓶」的要求，白淨的瓜子臉、修長的身材和一雙長腿，個性開朗的她笑起來還有2個梨窩，是標準的美人胚子。邱郁文大學唸的是都市計畫，出社會之後曾經擔任過程式系統規劃師的助理，但因為對房地產有很大的興趣，因此決定加入信義房屋。

▲邱郁文和同事討論案件，加強專業知識。（圖／記者陳建宇攝）

儘管外型百分之百符合大家對秘書的要求，但是邱郁文自己不這麼認爲，她希望做的是「知識型秘書」，而不僅僅是長得好看而已，因此她努力考取不動產經紀人證照，邱郁文說：「我下一步的目標是再考到地政士的執照，未來則是希望可以連同不動產估價師的證照都考到，取得不動產3大證照。」

▲邱郁文希望自己可以迅速解決客戶的專業問題。（圖／記者陳建宇攝）

但為什麼要考這麼多證照？邱郁文表示當店裡的同仁或是民眾有房地產專業的問題時，她希望她能夠第一時間就能即時協助解決問題，尤其很多時候民眾遇到像關於稅務的專業問題，其實都不太清楚如何處理，邱郁文認為如果可以立即幫客戶解決問題，會帶給她非常大的成就感。

▲秘書的工作繁雜，但開朗的邱郁文樂在其中。（圖／記者陳建宇攝）

但邱郁文的工作不只如此，例如同仁的文書工作、廣告行銷、甚至規劃激勵同事的活動，也都在邱郁文的工作範疇內。當被問到工作時間會不會很長、有沒有遇過什麼挫折的事，開朗的邱郁文都是露出笑容說「不會啊！」無形間也帶給周遭的人開朗的力量。

即便工作繁忙還要準備考試，邱郁文仍舊可以開發新的興趣，最近迷上玩滑板的她說：「雖然我只是初學者，但是征服板子的感覺真的很好！」邱郁文再度露出她那開朗的笑容，朝著她的目標前進。