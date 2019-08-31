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大樓有警衛看管較安全？　網揭「有錢人仍愛透天」：保全想請幾個都行

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別墅,透天厝,房子,家（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲但是住透天就不必擔心遇到惡鄰居。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃可昀／綜合報導

有些人認為住大樓比較方便，但也有人喜歡透天的舒適感。一名網友就在論壇《mobile01》表示，如果從安全的角度來看，透天通常沒有警衛管理，「搶匪容易進來」；大樓則是有警衛，且鄰居也多，相較之下搶匪比較難闖入，但為什麼很多富豪還是喜歡住透天或別墅？

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▲▼台北市北投區文林北路街景,房市,房產。（圖／記者張菱育攝）

▲原PO認為，大樓有警衛和鄰居，相對比較安全。（圖／記者張菱育攝）

原PO表示，最近發生老董豪宅遭搶案，讓他開始思考住在透天的安全性，如果大樓有鄰居互相照料，還有警衛隨時監控，是否就比較不會有閒雜人等混入。事實上，不少人確實會為了安全考量選擇大樓，但就有可能遇到惡鄰居，還得要購買公設，透天就沒有這個問題。

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其他網友認為，其實兩者相比皆有好壞，「1000萬透天vs大樓，透天在郊區，大樓在市區，鄰居火災家中意外問題，透天危險大樓安全，透天等警察，大樓叫警衛哪個快？當然透天的土地獨立性與保值性，相對大樓是比較有優勢的。」

也有人點出，很多有錢人還是喜歡住透天或別墅，但他們會請保全24小時守衛，「澄清湖畔的別墅區都有保全，而且警察也會固定加強巡邏。」「為什麼透天不能請警衛…你喜歡請幾百個來也行啊！」「多年前曾經到菲律賓一個華人家裡，獨棟有大片花園及圍牆，家中有請持槍（步槍）的保全，24小時保護一家人安全。」

關鍵字：透天大樓警衛保全

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