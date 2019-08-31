想申請租屋補助「超佛房東一口答應」！　她加曝：套房租金4000元爆便宜

▲超佛房東一口答應租屋補助。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

苗栗頭份一名女網友在外租屋，最近想申請租屋補助，但聽說很多人向房東提出要求都遭到拒絕，於是她抱著試試看的心情詢問，沒想到對方直接一口答應，思考時間花不到1分鐘，根本超級佛心。她表示，房東佛心的舉動不只有這件，她還洋洋灑灑列出5大項，每一項都讓網友相當羨慕。

►生火了！連我媽都用到發光



原PO在臉書社團《爆怨公社》指出，她很幸運能夠遇到這麼暖心的房東，不僅依照台電計費，房租也只要4000元，包含水費、公共電費、網路、電視機上盒等等，而且當初搬過來時還讓她免費住3天，就連家電也全都使用省電一級的，「晚上睡覺吹冷氣，一個月電費只要300多元。」

▲很多房東擔心要多繳稅，所以不願讓房客申請租屋補助。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



一開始原PO是和房東簽1年租約，但對方體恤到房客有可能會換工作，或遇到突發狀況等等，所以「要搬走隨時可以搬走」，而且「不扣押金」，如此體貼的房東實在是讓原PO感動萬分，而她也每個月按時繳交房租，甚至會提早支付，來回報對方的將心比心。

很多網友紛紛留言，「好房東，有佛！」「就是有這種房東不收高租，只求房客好好愛惜屋子而已。」「我遇不到這麼好的房東…」「我連遷個戶口，房東都要漲回來。」「我才不敢跟房東講」。

雖然原PO的房東緣實在讓人很羨慕，但有網友提到，「別開心太早，房東要繳稅，到時候就漲房租。」原PO則回應，「沒漲，他爆便宜喔！2年新屋，水泥牆隔間套房，一個月4000元而已，大約6至7坪。」

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲