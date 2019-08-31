板橋哥租屋！耳傳嘰喳聲「祂們生氣了」...電扇斷電狂轉　房東：退一半押金

▲當時把符放在欄杆上，不久後，就聽見嘰嘰喳喳的聲音！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網搜小組／劉維榛報導

不少人在外租屋，碰上科學難以解釋的現象！一名人夫發抖表示，多年前跟老婆找租屋處，某日先進屋打掃，他聽見嘰嘰喳喳聲音，結果轉頭一看，有兩對男女發狠直瞪，嚇得夫妻倆奪門而出。事後，找長輩壯膽回到套房裡，明明電源都切斷，房間裡的風扇仍不停運轉，最後老媽也驚覺不對勁，決定毀約不住了！

新北一名男網友在臉書《靈異公社》分享可怕回憶，他透露，因婆媳問題爭執不休，決定偷偷在外面租屋，夫妻倆在板橋附近看中一間共構宅，便打給仲介越看屋，一路來到某14樓邊間的10坪套房。原PO解釋，第一次租房經驗不豐富，加上附近機能完善，屋況、擺設讓他們相當滿意，「詢價後，二話不說簽約付訂！」

距離入住不到一星期，原PO希望可進屋先打掃，房東也阿莎力答應，某日傍晚，一家三口來到房內，他在房間掃出一堆女性頭髮，老婆則在客廳發現一堆指甲碎片，震驚之餘，原PO純粹心想「天吶，前住戶到底有多髒？」

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▲原PO畫出套房格局！（圖／翻攝臉書靈異公社）

結果恐怖現象才正要上演，原PO一陣飆汗打掃完後，要從夾層房走樓梯下來，在欄杆上順勢擺放紙符，以求個居住平安，忽然間耳邊傳來一陣嘰嘰喳喳聲音，「好像收音機錯頻，越來越近」，他好奇尋找音源，轉身一看不得了，「兩對男女將臉側趴在欄杆上，一雙雙眼狠狠瞪著我，畫面下一秒就消失！」

那一瞬間，原PO感受到一陣電流從頸部竄到頭皮，後腦勺血管又緊又脹，隨後又傳來嘰嘰喳喳聲，他心裡秒懂，「是祂們生氣了！」但就怕驚擾到老婆跟小孩，只好冷靜狂念「南無阿彌陀佛」，一邊趕緊叫老婆收拾東西離開租屋處。

離開前，老婆曾回頭暗示「有人在打她頭」，原PO確認那雙恐懼的眼神後，「我們倆加上推車，飛快衝下樓」，殊不知好巧不巧，兩人飛速抵達1樓大廳後，才想起忘了關電燈，「但恐懼已讓我們無法再次面對。」

最後，原PO只能硬著頭皮向父母求救，並坦承獨自租房一事，兩老得知道迅速抵達現場，默默陪同上樓。原PO透露，老爸是兩棲退役，從來不信鬼神，只懷疑油漆味太重，導致產生錯覺；至於老媽長年燒香拜佛，進房間後不斷拍打牆壁，口中則唸唸有詞，向第三度空間的阿飄們道歉，「拍謝，打擾了！」

原PO則抓緊時間，關閉套房所有電源，但詭異的是，夾層房內的電風扇卻持續轉動，不信邪拔掉插頭，風扇卻瘋狂運轉，讓原PO跟老媽看傻眼，最後趕緊一溜煙閃人，「隔天我毀約不租，房東只願還我一半押金」，才終於結束這場鬧劇。

▲網友認為，房東應該知道房子不乾淨！（圖／翻攝臉書靈異公社）

貼文曝光後，讓大批網友寒毛直豎，「房東靠這半個月致富也不一定」、「叫房東去住幾天阿」、「房東一定知道有問題，有點不道德」、「 無線發電的電風扇」、「保命要緊啊，太恐怖了」、「嚇死，還好還讓你們安全離開」、「好可怕的經歷，那個夾層設計好詭異」、「超怕租到凶宅」。

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