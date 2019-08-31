癡等3年！房價爆漲400萬　他神解析「買or不買」4種下場：最怕當輸家

▲一名人夫後悔，3年前沒買房！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

一名人夫透露，3年前看中一間800萬房子，無奈湊不出頭期款，如今去同地段找房，發現隨便一間都要價1200萬，讓他懊悔不已！對此，有網友精闢剖析，買不買房的4種下場。

日前一名35歲男網友感慨，3年前存有一筆300萬現金，當時也看中一間800萬的美宅，無奈頭期款差了一些，想請父母解囊相助，無奈它們卻冷回「我們沒錢，要買就自己想辦法！」

萬般無奈下，原PO只好暫緩買房的計畫，恰巧周邊親友一致認為未來「房價會跌！」轉眼間1年過去，原PO卻後悔了，因為同地段房子喊價到1000萬元，「頭期款又差更多了，說好的房價會跌呢…」如今更崩潰，他今年再去附近看房時，發現房價飆至1200萬。

到底何時進場買房最賺？最近一名網友在《mobile01》分享有趣經驗談，他認為買房跟不買房都有兩種結局，如下：

買房

1.漲了，你是贏家！

2.不漲，還是你家！

不買房

1.漲了，你是輸家！

2.不漲，你還是沒家！

這一段25字發人省思，買與不買背後其實是有「4種結果」，最慘的莫過於上面的案例，房價不斷上漲，卻錯過買房的大好時機，「分享給想買房，但正在猶豫不決中的朋友們！」

►生火了！連我媽都用到發光

▲有網友認為，付完房貸後，「才是自己的家！」（圖／翻攝mobile01）

文章一貼出後，掀起大批網友熱議，「跌了，套牢了，賠售了，被法拍了就不是你家」、「不買房，還有一個隱藏結局：全家就是你家」、「我是認為人活著生命有限，早買早享受，怕跌就買小間等跌了換屋，而不是整天沒有策略性規劃一直靠爸，說打一折再找我這種魯蛇屁話」、「人生短短幾個秋…」、「沒寫跌了的結局，我前年買透天2500萬，結果隔壁棟今年才買2250萬，被老婆笑好慘，好慘隔一年跌價，虧一台賓士」、「沒有人可以預測未來，能力所及想買就買了，之後是漲是跌都是馬後炮而已，沒什麼好開心或難過的」。

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