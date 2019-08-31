他感嘆「新竹百貨公司」接連收攤！　網揭：因為80%人潮都嘛往這跑

▲新竹在地人表示，大家幾乎都是去巨城。（圖／翻攝維基百科）



記者黃可昀／綜合報導

新竹火車站前的「遠東SOGO百貨站前店」9月1日將結束營業，許多當地人趕在最後一天前往合影留念，這讓一名網友感嘆，前一陣子中興百貨、風城、新光百貨接連收攤，如今連開了20年的SOGO都要歇業了，以後假日能殺時間的好去處又少了一個。

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▲新竹站前SOGO今天最後一天營業。（圖／記者陳凱力攝）



原PO在PTT表示，新竹百貨公司接連關閉，令他實在很納悶，「為何新竹養不起百貨公司？」網友則認為，不是百貨公司在新竹無法生存，而是人潮全都跑去遠東巨城購物中心或是大遠百了，「巨城遠百業績超好。」「都嘛去巨城！」「假日新竹有80%人都在巨城。」「新竹人的笑話就是，假日會在巨城偶遇。」「你是不是把巨城跟巨城sogo當空氣？這兩間營業額加起來破佰億耶，還有新竹大遠百業績也沒很差。」

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事實上，很多人認為新竹巨城之所以人多，地點是很大優勢，「巨城好停車，店家多，周邊也是。」反觀SOGO站前店，光停車就是個很大問題，「站前sogo根本笑話，大學時代那個地方小到不知道車要停哪。」「難停車，已經不符合現代人對百貨業的要求了。」「那個點雖然在火車站前，可是腹地太小。」