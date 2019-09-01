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首購族買房要選「新竹還是竹北」？　網一致推薦：要看未來發展絕對選這

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▲▼竹北,新竹,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲很多網友都看好竹北市未來的發展。（圖／本報資料照）

記者黃可昀／綜合報導

一名在新竹市區工作的網友正計畫要買房，預算落在4房1000萬元，他很猶豫該買在新竹市還是竹北市，所以發文詢問網友意見。許多人建議，其實現在竹北發展得越來越迅速，「若要選，我一定選竹北市！」甚至有網友指出，如果看重未來發展的話，現在把房子買在竹北準沒錯。

原PO在論壇《mobile01》的貼文曝光後，網友紛紛推薦他買在竹北，「新竹市看似人潮多又熱鬧，但街道狹窄、房屋老舊、沒有多餘腹地，竹北就不同啦！規劃相當完整，街廓也較為整齊，畢竟是新的規劃區，房子也較為新穎，公園綠地也多。」

▲新竹火車站。（圖／記者陳凱力攝）

▲但以目前狀況來說，還是新竹生活機能比較好。（圖／記者陳凱力攝）

綜合網友的建議，大多認為竹北市正快速崛起，居住品質相對會比新竹市來得好，但生活機能與店家數量就輸給新竹。不過，有人點出一項關鍵，原PO如果想用1000萬元在竹北買到4房很難，可能連3房都有點緊繃。

事實上，先前就有人發文「竹北是不是勝過新竹？」討論這項議題，當時就有網友留言，「小弟是住在竹北，要說對比新竹嗎，如果說生活機能方便的話，還是比不上新竹市的，但如果單純住宅來說，竹北沒新竹這麼擠，而且綠化環境較多。」「以市容來說，竹北規劃的很好，但是以吃喝玩樂來說，新竹還是屌打竹北的。」「以未來的發展性一定勝過新竹吧。」

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關鍵字：新竹竹北買房

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