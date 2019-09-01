一口氣買7戶、捧現金買豪宅　台北隱形富豪齊聚「民生天堂」

▲民生社區。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台北隱形富豪私下低調、不愛炫富，但直接捧現金付現買豪宅的行徑，卻十分豪氣，最新揭露「華固名鑄」豪宅2戶買家用現金購屋，且與「松江1號院」豪宅一口氣購入7戶買家，登錄戶籍地址都在民生社區。房仲業者分析，不論其是否為實際買主，卻也顯示民生社區富人齊聚，即便當地沒有一線豪宅，大有來頭的居民都具備購買一線豪宅的實力。

民生社區住著口袋深的隱形富豪，最近露2戶敦化北路新豪宅「華固名鑄」均為民生社區住戶，分別在三民路、近民生東路圓環一帶，且都無貸款、直接現金買房。另外先前一次買下7戶「松江1號院」買家戶籍，同樣登記民生社區富錦街路段。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，民生社區雖無捷運、住宅屋齡老舊，但是鄰近捷運、有多班公車，且多綠地、街廓整齊、有優質學區生活機能佳，也讓房價高居不下，雖然區內沒有一線豪宅產品，卻吸引具備購買一線豪宅實力的富豪們定居。

陳炳辰說明，民生社區住宅單價不算高，每坪單價60～70萬元，多數為當地居民持有房產數十年，若以眼下價格轉手，獲利相當可觀。另外值得注意的是，持有店面者口袋深，長期空置也不在乎，一旦出租的收租效益都很高。

他舉例，最近一年生鮮肉品大廠開設的熟食肉舖，與知名連鎖餐飲餛飩店面，約莫20坪店面，月租金達10.25萬，不僅如此，圓環附近電信業者承租13坪店面，單坪租金更逼近萬元，也顯示民生社區有錢人實力不容質疑。