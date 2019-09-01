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清晨6點遇詭異裸男「闖入租屋處尿尿」！　獨居妹子嚇哭：是對面剛搬來的…

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▲▼獨居妹子遇裸男闖入尿尿。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲裸男闖入後竟然直奔床上尿尿。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

一名在外租屋的女網友今天清晨遇到「裸男闖入家中」，當時她仍在熟睡狀態，卻聽到有人不停敲門，由於家門並沒有加裝貓眼，於是她小心翼翼地打開一條小縫要看是誰，怎料一名裸男直接猛力推開門，衝進房內小便在床上，把她嚇到立刻報警求救。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

女網友在臉書《爆怨公社》表示，她獨自住在租來的小套房，今天早上6點多卻有不認識的裸男闖入，而且對方的行徑實在毫無頭緒，硬闖進房間後竟然就跑到床上尿尿，更可怕的是，對方竟然就是剛搬來的鄰居，對面住著這種詭異裸男，實在令人頭皮發麻。

▲▼示意圖,性侵,挫折,暴力,女性,恐怖,情緒,床,社會,侵犯,哭泣,拒絕,恐懼。（圖／123RF）

▲網友都建議，獨居女生最好要在門上加裝鎖鏈。非當事者。（示意圖／123RF）

原PO表示，後來警察與鑑識組到現場後，立即在門把和各個角落蒐證，對面的裸男卻遲遲不願意開門，目前也不了解他的動機究竟為何。

事件曝光後，許多網友都驚嚇地說，「這太扯了吧！叫房東幫你裝個防盜門栓那種。」「這太可怕了吧…」「想也知道嗑藥的。」「 這太誇張了吧，萬一今天是劫財…」「八成喝醉了。」「 要不要搬家好了…太危險，旁邊住一個不定時炸彈。」

網友也紛紛建議，原PO應該加裝更多安全措施，以免日後又碰上類似狀況，「可能要加裝個門鎖鏈比較安全，這次尿尿下次如果不是就…」「加裝一個鎖鏈！」「可裝個小米監視器在門外。」「可以建議房東換鎖，如果有價格上考量的話，去買監視器，裝房內門口處，只照得到門口，這樣也不用怕放外面被鄰居抗議。」

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關鍵字：租屋獨居裸男爆怨公社

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