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萬華4字頭購屋CP值高　4大商圈、萬頃綠地、捷運線一應俱全

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▲▼東園國小。（圖／記者黃靖惠攝）

▲萬華區東園國小。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

北市萬華區是早期發展老城區，周邊生活機能及交通完善，有4大商圈，3大公園綠地，以及4處蔬果肉品市場，再來有7座聯外橋樑，以及未來將通車的捷運環狀線，與板橋只隔一站，不用10分鐘車程，每坪單價能省下10萬元，吸引首購族目光。

信義房屋加蚋捷運店長林佳臻表示，萬華分為北、中、南3個區塊，共有4大生活圈，包括北萬華有「西門町」、「龍山寺」商圈；中萬華有「大理雙園」商圈；以及南萬華的「青年公園」。
 

▼東園市場。（圖／記者黃靖惠攝）
▲▼東園市場。（圖／記者黃靖惠攝）

另外有3處公園綠地環繞南萬華，包括青年公園、馬場町公園以及華中河濱公園；以及4處大型蔬果、肉品市場，包括第一果菜及魚類批發市場、環南市場、雙和市場、東園市場等。

以南機場夜市為核心，周邊多眷村、國宅區，群聚軍官、軍眷及外省人，後期有外籍配偶移入，也跟著出現越南、菲律賓、東南亞道地美食小吃，也讓中華路二段、西藏路街邊可見異國風味美食開店，另外巷弄間不乏可見浙江菜館、北方麵食館，以及越南美食館及道地小吃。

▲▼距離東園國小最近的「大都市花園」社區、「萬花園」社區。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼位於東園國小側門的「萬花園」社區。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼距離東園國小最近的「大都市花園」社區、「萬花園」社區。（圖／記者黃靖惠攝）

兩大批發蔬果、肉品市場　享用最「新鮮」食品

她說明，南萬華西南端鄰近淡水河沿岸有「環南市場」以及「第一果菜市場、漁類批發市場」兩大批發市場林立，運往附近早市及黃昏市場，居民能夠在「東園市場」、「東興市場」採買到最新鮮且充足蔬果魚貨及肉品。

▲▼信義房屋加蚋捷運店長林佳臻。（圖／記者黃靖惠攝）

▲信義房屋加蚋捷運店長林佳臻。（圖／記者黃靖惠攝）

大安、信義區家長也愛　南萬華國中小一次蒐羅

林佳臻表示，南萬華區內有東園國小、西園國小及萬華國中、華江高中、光仁國小等優質學校，其中「光仁國小」為私立學校、師資及校風優良，標榜雙語學校、以音樂類最出名，不少大安區、信義區家長特意將孩童送往該校就讀，也帶動附近租屋及購屋需求，另外「東園國小」同樣出名，以棒球、美術科目最著名。

萬華7座聯外橋樑　5分鐘到板橋　每坪現省10萬元

她表示，萬華與新北板橋只有一橋之隔，且有華江大橋等7座聯外橋樑接駁，房價4字頭，每坪現省10萬元，且未來捷運環狀線在西藏路及萬大路設站，吸引板橋、江翠、中和等地首購族移居，且今年為止已有不少置產族租詢問。

▲▼距離東園國小最近的「大都市花園」社區、「萬花園」社區。（圖／記者黃靖惠攝）

▲位於東園國小側邊的「大都市花園」社區。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼距離東園國小最近的「大都市花園」社區、「萬花園」社區。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼萬華區房價。（圖／記者黃靖惠整理）

▲萬華區房價。（圖／記者黃靖惠整理）

關鍵字：萬華區萬華南萬華捷運

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