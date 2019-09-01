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新建餘屋引爆業力　專家：房市陷入「買不起賣不掉」困境

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▲▼新店陽光運動公園週邊房市空拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台有超過8萬戶新建餘屋。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃靖惠／綜合報導

「買不起也賣不掉！」全台新建餘屋超過8萬戶，創歷史新高，對此品嘉建設創辦人、雙北老屋改建協會理事長胡偉良受訪時表示，地產業者為了爭奪危老改建大餅，藉由拉高房價補足原屋主不足的換回比例，導致一批批高價餘屋出爐，但銷售交易量慘澹，連帶拖累中古屋市場開價，最終將導致「想買房的人買不起，想賣房的人賣不掉」。

根據內政部統計，全台新建餘屋超過8萬戶，顯示市場餘屋供給量大。胡偉良表示，今年買氣回升，很多買房者抱著房價已經下跌，準備出手去買房，但實際到了預售屋接待中心，以及中古屋市場時候，才發現房價少有變動。

目前預售屋市場，不管是看房率、成交率都呈現下降趨勢。他語重心長表示，數據不會騙人，真實地反映了當下房屋銷售的尷尬境地，除了想買房的買不起，想賣房的可能也不好賣。

而房地產市場之所以會出現這種矛盾關係，主要源於買賣雙方的心理因素不同所致。

除了預售市場以外，再來中古屋市場，買房者多半看跌房價，再加上少部分名嘴誇張渲染，造成買方的過度殺價，另外賣家掌握不了房地市場當下的發展現狀，鮮少讓價，最終價格差距少能成交。

他認為，房地產市場之所以會出現這種矛盾關係，主要源於買賣雙方的心理因素不同所致。

胡偉良建議，不論買預售屋、新屋、或老舊公寓，切忌亂或濫殺價，只要合理出價，一定有機會以好的價格買到好房子。

至於什麼叫合理出價？他認為，依照實價登錄上的價格，再打85折會是好的開價範圍，而9折左右或許就是理想的成交價格。

面對當前的房市氛圍，他認為，房地產開發商和仲介最為尷尬，因為房價平穩是最不利於房產銷售的，正是所謂買漲不買跌，最終可超出市場行情的高價屋，可能面臨「想買房的人買不起，想賣房的人賣不掉」。

關鍵字：新建餘屋胡偉良餘屋房價高房價餘屋建商

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