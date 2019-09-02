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浴室、房間「沒對外窗」很悶又潮濕！　網破解：這間裝OO就能解決

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▲飯店，房間。（記者黃士原攝）

▲如果房間沒有對外窗，房內終年都會是黑黑暗暗的。（示意圖／記者黃士原攝）

記者黃可昀／綜合報導

一般人買房前都會注意房子的通風與採光，所以窗戶位置也是一大關鍵。一名網友在PTT表示，客廳是他最重視的地方，一定要有對外窗，廚房也至少要有連接陽台的門，做菜時味道和油煙才散得出去，如果房間沒窗戶他勉強能接受，因為還能裝空調來補救，或是直接改成和室空間，至於廁所則是不一定要有窗戶，只要有抽風機就可以了。

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▲▼飯店浴室，廁所，浴缸，馬桶，洗手台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲很多租屋處的廁所沒有對外窗。（示意圖／記者蔡玟君攝）

原PO表示，如果一間房子的客廳、臥室、廚房、廁所都有對外窗，那當然是最理想的夢想格局，不過，這種房子通常很難找，價格也很昂貴，所以在預算有限的情況下，大家最能接受哪個空間沒有對外窗？

很多網友都認為，一定要選的話，寧願是廁所沒有對外窗，「（廁所）待的時間最少，而且可以用科技解，暖風機、抽風機、除濕機。」「事實上，現在就在考慮一間只有廁所沒開窗的物件。」

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也有人認為，廚房的窗戶也沒那麼必要，「我家的廚房剛好開窗在工作檯位置，的確是通風，但缺點就是風太大的時候，爐火會被吹歪一邊，所以煮飯都要關窗…」「做完飯抽油煙機多開個五分鐘，沒窗沒門不是太大問題。」

事實上，如果廁所沒有對外窗通常濕氣會很重，如果光靠抽風機可能不夠力，牆壁和角落仍然容易會發霉，先前就有網友在《mobile01》討論過此問題，很多人提供除濕小撇步，包括「買一台國際牌除濕機，洗完澡刮個水，除濕開半小時，隔天地會是乾的。」「裝一台小型風扇，洗澡完吹一會兒，大約20分鐘。」

關鍵字：窗戶浴室廁所潮濕

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