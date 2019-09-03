空頭總司令張金鶚不改大砲！續批鬼城炒房　嘆「人亡政息」

▲張金鶚 。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃靖惠／綜合報導

前政大地政系教授張金鶚退休後仍心繫房市，日前接受專訪挑戰快問快答，仍面不改色，坦言不後悔擔任北市副市長時推動豪宅稅、囤房稅遭批，只是遺憾「人亡政息」，並強調不能抑制囤房、炒作問題，就算有便利交通也無法改善高房價，反而會助長交通便利的區塊炒作，更直指新北淡海地區炒房風氣盛，才會被外界稱是鬼城空城、生活機能不好。

快問快答

一、 退休後還有在關注房市嗎？

張：還是有在持續關注房市動態。

二、 現在最想做的一件事

張：目前最想要好好享受退休生活。但也希望能夠做公益事業、回饋社會，例如持續推廣《House+ 好時價》公益平台，透過大數據、人工智慧建立更完善、透明房價，或是寫專欄將房地產學術文章、淺白傳播給大眾。

▲張金鶚享受退休生活。（圖／記者湯興漢攝）



三、 當年加重房屋稅、祭出豪宅稅遭批，現在後悔嗎

張：當然不會！但很遺憾是「人亡政息」，不再持續下去，也能感受到背後政治力，缺乏道德勇氣。

四、 總統候選人住居政策最該提出的一則

張：最該注重「健全市場」。政府不可能再去蓋很多房子，且蓋得速度很慢，對市場影響有限，要健全市場才是可行。

五、 一句話形容現在的豪宅市場

張：豪宅不等於好宅。價格貴、也不代表品質好，大家要認真思考這個問題，重要的是心中的理想生活品質，以及居住條件等。

▼張金鶚退休後樂於爬山、學畫畫、聽音樂。（圖／記者湯興漢攝）



六、 全台北市最醜的建物

張：位於巷弄間的「師大美術館」，建築完全不尊重鄰里環境，蓋出一棟龐然大物，且跟周圍完全不搭調，且更可議背後促成竟是師大美術系，也令自己蠻失望。

七、現在是首購族買房的好時機？

張：到底需不需要才是關鍵。第二是有無負擔能力才是關鍵，避免淪為房奴，而市場價格漲跌，只能當作提前或延後購屋的考量因素之一。

入場前要有心中及市場兩把尺，「心中之尺」比例占7成、「市場之尺」占3成，注重自身需求及購屋條件，大過於市場價格漲跌。

八、 認同解決交通問題、就能解決高房價嗎

張：當然不完全！像是新北淡海，如今交通到哪裡、就炒到哪裡，市場沒有透明，結果炒到最後變成鬼城空城。

▼張金鶚 。（圖／記者湯興漢攝）



九、 預測近3年房價

張：臆測房價意義並不大，北市、新北市都不太一樣，如今各界都在預測未來市場走向，但那只是一個平均數值，對於購屋族意義不大。

十、 網問以房養老方案不如直接買地上權建案

張：這也就是租買議題，如果兩個選擇上來說，還是得看自己偏好如何，這個每個人購屋條件不同，先問自己的購屋需求。