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鬼月後人潮出籠？建商辦這活動　竟吸千人參與

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▲▼鬼月後建案活動。（圖／業者提供）

▲華友聯集團上周末邀請住戶舉行烤肉趴，吸引近5000人參加。（圖／業者提供）

記者陳建宇／高雄報導

今年8月剛好和農曆7月重疊，而鬼月一過高雄各個建案及建商的活動也紛紛回籠，上周末就有不少建商舉行中秋烤肉活動，吸引爆滿的住戶參加。另外也有建案舉辦活動吸引民眾看屋，1天就有超過百戶預約。

▲▼鬼月後建案活動。（圖／業者提供）

▲預售案「鑫天地2期」在農曆7月後舉辦活動，單日就有超過100組預約購屋。（圖／業者提供）

雖說多數民眾漸漸不在意民俗月的禁忌，但建商還是很信這一套，因此上周農曆7月一過，建商的活動就陸續展開，天玉集團旗下的「鑫天地二期」上周末就舉辦文青音樂趴，吸引許多民眾參加，該案規劃23~34坪的2~3房產品，鄰近即將形成的大順路百貨商圈，當天就有超過100戶預約購屋。

▲▼鬼月後建案活動。（圖／業者提供）

▲多城國際連續3年在鳳山頂新特區封街舉辦烤肉活動，參加人數也逐年增加。（圖／業者提供）

除了建案活動之外，上周末也有建商提前舉辦中秋烤肉活動，如多城國際就連續3年在鳳山的頂新特區舉辦「中秋音樂饗宴」，包括該區段「M」、「MM」、「亞」等3個多城國際興建的社區住戶共近1000人參加，多城國際協理李汪成表示，今年該公司贊助藍色狂想樂團表演並提供摸彩獎項，讓住戶彼此可利用此次晚會交流，並提升社區凝聚力，維繫社區住戶間情感。

而華友聯集團則在高雄捷運鳳山西站旁的國泰重劃區，舉辦「華友聯家族FUN中秋‧BBQ電音派對」活動，邀請藝人團體表演電音熱舞，還有兒童氣墊城堡、大型彈珠台及磁鐵釣魚等遊樂設施，更吸引將近5000人參加。

華友聯開發董事長陸炤廷表示，該公司非常重視和住戶間的互動，這次也利用該公司專屬的APP讓住戶再線上就能報名參加活動，該APP還能線上報修，即時聯繫，讓住戶生活更便利。

關鍵字：鬼月高雄建商天玉多城華友聯烤肉

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