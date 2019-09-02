開學前改變書房風水！　盤點「3大擺放禁忌」…書桌面窗也中槍

作者：幸福空間

無論是學生或是上班族，常常覺得自己坐在書桌前沒辦法專心嗎？只要坐在書桌前把書打開，就會開始打瞌睡、玩桌上的小玩具，或是靈魂開始神遊到其他地方。如果有以上狀況，趕快檢查書桌擺放的位置是不是犯了什麼大忌，兩個月的暑假即將要結束，同時也是新里程碑的開始，就讓「神仙哥哥」蔡上機老師來告訴你，書桌應該怎麼擺，才能讓你在念書、辦公的時候聚精會神，揮別過去的不良風水，提升學習與工作效率！

Tips 01.用對文昌位

掌管念書、功名的就是文昌，想要有好的學業與事業，首先就要將書桌擺放到正確的文昌位，每個人的文昌位置都不一樣，要利用個人的出生年份，找出出生命卦，最後再利用出生命卦去找到自己的文昌位，正確的文昌位可以幫助你在考運及官運上有好的功名。

Tips 02.化解書桌不當位置

1.書桌置於橫樑底下：

書桌置於橫樑下，會讓人有沉重的壓迫感，並帶來負面情緒，無法安心讀書。可在樑下擺放活的植物，抑或是水晶或礦石，利用燈光由下往上打，將橫樑帶來的壓力反推回去。

2.書桌面對窗戶或窗下：

書桌面對窗戶或置於窗下，會受到窗外來往的人群、車水馬龍的干擾，甚至一隻鳥飛過或戶外的天氣變化，都可能導致分心。如果書桌不能移走，建議將窗戶關起，並掛上窗簾，阻擋窗外的干擾。

3.背對或正對房門或位於廁所門旁：

書桌背對或正對房門，會容易接收到家人給予的升學、課業壓力，而書桌若放置於廁所旁，穢氣會導致學業、事業遭遇更多衰事，更不利學習與晉升，可以的話盡量避免這樣的格局擺放，若無法移開，建議可在門與書桌之間以物體、屏障隔檔，如果礙於現場空間狀況無法以物阻隔，則必須要記得隨手關門。

Tips 03.書房色調選擇



求文昌是為了在工作與學業上的表現脫穎而出，在五行中，代表這股能量的屬性為「木」，而木能量所代表的顏色為藍色、綠色，因此選擇顏色較淡的天空藍、青草綠，很適合作為文昌位的空間色調。在書房及書桌位置，要避免比較深的顏色，如紅色或暗色系，容易影響到吸收與專注力。

Tips 04.書桌擺飾禁忌



玩具、電玩類的物品不建議擺放在書桌上，會不自覺的想去摸兩下，甚至會有一種「稍微放鬆玩一下應該沒關係吧」的心態，然而一玩就回不了神。鏡子也建議不要擺在書桌上，一方面是會受到鏡像干擾，另一方面則會分心，一直照鏡子思考自己最近是不是變美了、臉上哪裡又長痘痘了，無心於學業與工作上。

俗話說「師父領進門，修行在個人」，好的書房風水，能夠提升整體運勢，並帶來良好的心情與專注力，全心準備課業與工作，但並不代表只要有好的風水就不需要努力，學業就會自動一飛衝天、事業飛黃騰達，有了文昌位的庇佑，還是要有積極的學習心態，才能讓功名利祿緊緊跟著你喔！

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