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10坪小透天…格局狹長壓迫感重！　「3招破解」瞬間收納量翻倍

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

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CASE DATA

設計公司：春雨時尚空間設計

設計師：周建志

房屋坪數：10坪

設計風格：現代風格

房屋類型：別墅

居住成員：大人x2

房屋狀況：新成屋

裝修費用：100萬（不含空調、家具）

空間格局：客廳、餐廳、廚房、主臥房、書房、衛浴x2

主要建材：美耐板、木皮、系統櫃、鏡面、超耐磨木地板

設計觀點

屋主是一對年輕的夫妻，在風格上只表示希望偏現代簡約，不希望太複雜，同時家具已經事先採買，所以整體風格必須彼此融合，再加上生活需求上要有足夠的收納，並且在預算上可以幫忙做有效率的分配。基於這些要點，春雨時尚空間設計周建志設計師便依循木質家具的休閒氣息，著手為這棟單層僅有10 坪的三層樓透天小家，量身打造最適宜的居家表情。

首先，因應狹長型建物基地，所以利用樓梯下方設置屏風，一來遮掩入門視線穿透至廚房，同時也創造出S型動線破解狹長帶來的壓迫感，並依循屏風的木皮與鏡面拼接，為設計語彙貫穿全室，在沙發背牆、客廁門片、廚房冰箱隔板，還有收納櫃的部分相呼應。利用零碎空間設計收納，滿足機能。

▶達人解說

TIPS 01.沙發背牆隱藏電箱+鞋櫃臥榻設計

因為屋主喜歡簡約的造型，所以以屋主挑選的家具顏色做發想，採用了一深一淺的木皮為主調，打造沙發造型背牆，並將弱電箱隱藏在裡面，並用不規則拼貼手法，搭配燈光設計，在挑高的公共空間裡營造空間的趣味感。同時利用客廳落地觀景窗，配置一張臥榻，底下桶身的收納就負擔了部分鞋櫃的功能，擺放屋主常穿的鞋外，另二格臥榻下收納空間則可以收納客廳的使用物品。而相同的木質設計語彙也在客廁門片、廚房冰箱隔板，還有收納櫃的部分相呼應。

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TIPS 02.美耐板仿石材電視牆+展示層板

電視牆使用價格相對親民的仿大理石美耐板，在色系上也可以搭配沙發背牆的造型板材，旁邊配置自由錯落的展示層板，放置男屋主常參加一些運動賽事的獎盃、獎牌，也彰顯牆面活潑層次。另一側則配置收納櫃，可以放置一些CD或DVD，電視檯面以大理石鋪敘，下方則為機櫃及抽屜式的收納，略帶斜面的設計也使整體氛圍更隨興恣意。延續電視牆牆面至收納櫃木皮延伸至客浴門片上，鏡面反射有放大空間感，也使其與餐廳之間的距離能更顯寬闊。

10坪小透天 3招破解長格局增加收納

10坪小透天 3招破解長格局增加收納

10坪小透天 3招破解長格局增加收納

TIPS 03.善用牆面及角落設計收納，大大滿足機能

隨著樓梯而上，分別為二樓的主臥房及三樓的書房。把睡眠區的底板墊高，並打上燈光，創造視覺效果，同時也可以當夜燈使用。床頭板的厚度正好包覆樑柱，其他空間做成床頭收納櫃。從主臥入門至通往浴室的牆角，串聯衣櫃及活動電視牆及女主人的梳妝台，一氣呵成的複合式收納空間，非常方便好用。而三樓的書房，考量未來可能變成兒童房，因此利用中性的藍色打造主牆，透過鏤空的書櫃，玻璃隔板，讓牆面構圖有點變化。利用樑下空間做了整排的衣櫃，並在窗邊將櫃體退讓設計及腰的五斗矮櫃，大大滿足收納機能。

10坪小透天 3招破解長格局增加收納

10坪小透天 3招破解長格局增加收納

10坪小透天 3招破解長格局增加收納

10坪小透天 3招破解長格局增加收納

小編後記

最欣賞春雨時尚空間設計擅長在有限預算下，將收納及使用機能整合，並用精簡的裝飾，使未來能依需求簡單進行改造。例如在主臥床尾一側不僅規劃整面櫥櫃，更配置一道滑動式電視牆，不影響收納量之餘，也預留線路通過空間。書房則以多功能房的形式彈性規劃，並藉由畫作及系統板材打造書櫃，利用各異的材質拼接，營造格狀的表情變化，也化解房屋格局限制！



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關鍵字：幸福空間小坪數透天收納

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