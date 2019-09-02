自信爆棚？高雄8月交易量暴跌25%　Q4房市仍被看好

▲8月高雄的房市交易量較7月大減25.6%，但專家仍看好接下來第4季的房市表現。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

鬼月對房市的影響還是很大嗎？今年8月完全和農曆7月重疊，而8月的買賣移轉棟數出爐，高雄市8月的交易量比起7月大幅漸少25.6%，和去年同期相比也漸少7.83%。不過專家指出，8月下雨天數多影響民眾出門看屋的意願也是原因之一，仍看好未來第4季的房市前景。

今年8月高雄市的買賣移轉棟數為2412棟，比起7月的3242棟大減830件，減幅為25.6%，等於一口氣少了1/4。和去年7月的2617棟相比也減少205棟，減幅為7.83%。不過若看今年1~8月的成交量2萬5338棟來看，還是比去年同期的2萬1927棟多了15.56%。

信義房屋成功漢神店店長吳光祐表示，今年8月因為和農曆7月完全重疊，對於買氣稍有影響，但交易量降低的主要原因是氣候，8月下雨天數多也影響民眾出門看屋的意願，成交量也會因此降低。

▲相較於新建案，8月高雄的中古屋表現相對亮眼。（圖／記者陳建宇攝）

不過吳光祐指出，該公司高雄區今年8月的成交量反而比7月成長約2成，代表市區中古屋的買氣仍不錯，特別是新建案多集中在外圍的新開發重劃區，市區的新建案也少有換屋產品，因此中古屋受到新案的影響較少，買氣也能維持。

吳光祐表示目前市場資金充沛，但中美貿易戰仍持續，股匯市等金融市場混亂，相較之下房產是比較安全的投資標的，加上利率仍低，各個總統候選人也都會推出利多政策，因此估計未來第4季高雄的房市還是可以維持不錯的買氣。