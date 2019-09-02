遠雄舉辦親子野餐日　呼籲『用愛陪伴』打造幸福童年

【企劃特輯】



有感於現代人因生活忙碌，往往忽略了家庭造成家庭關係疏離，遠雄新未來特別在今天下午舉辦一場專為親子設計的夏日音樂野餐日活動，希望以活動來傳遞『用愛陪伴』的重要性，呼籲家長們學習用高優質的陪伴，全心用愛來陪伴與守護家人。

由於A7文樂特區可說是台灣少數重劃區中同時擁有可徜佯在草地上野餐，又能輕鬆騎著Youbike到捷運站的超優質環境，因此主辦單位特別用草地野餐的方式，讓民眾感受Ａ7生活中健康又可親子相伴同樂的生活情境。雖然天氣炎熱，現場仍有100組家庭熱情參與，主辦單位也特別舉辦創意親子野餐佈置大賽，邀親子透過野餐風格的創意佈置，增進彼此的交流與合作。只見現場參賽家庭各個都自備專屬道具，除了將整套下午茶具組，三層點心架都搬來現場外，現場還有童話風，蕾絲風等各種風格的野餐佈置，都讓人忍不住驚歎與佩服！除此之外草地上還有白雪公主，小木偶等童話人物紛紛現身，搭配主辦單位精心準備的法式輕奢華野餐盒，讓人彷彿坐在法國的公園大草皮上。



為了促進親子互動，現場還有綠野仙蹤親子闖關遊戲，透過親子闖關，讓爸媽陪著孩子一起勇敢追夢。而在精彩的國立體育大學競技啦啦隊表演後，則有型男大主廚-客座主廚ＪＥＲＲＹ帶來型男主廚秀，親子露營達SAMMI劉太太分享親子露營講座，及在地的貝斯特音樂教室所帶來的草地音樂會等精彩節目輪番上陣。



遠雄房地產張麗蓉總經理也表示：『遠雄舉辦這場親子野餐並且選擇用白色來作為這次佈置的主題，為的就是期望有更多家庭能一同來體認『用愛陪伴』的重要性，也期許更多的家長能化身成為孩子生命中純白的畫布，用愛做為織線，幫助孩子編織幸福的童年，也用愛陪伴孩子一起揮灑生命中的各種精彩。為了實現『高品質陪伴由家開始』的目標，遠雄也會在近期內推出一座專為親子設計的國際親子宅，讓親子能在家就享受親子同樂的體驗與設施，而這座親子宅的也將成為Ａ7的幸福地標，請各界敬請期待！』

桃園市政府針對Ａ7重劃區正推動許多重大建設，包含高科技無污染的「樂善科技園區」，將由中華郵政打造郵政物流園區，以及順達、致茂及禾揚國際三大廠在此投資；隨著A7合宜住宅入住4200多戶住戶，加上A7重劃區預期未來會有3.5萬人口的移入，政府也啟動「桃園市立文青國民中小學」新設學校計畫，未來文青國中小將著重雙語教學，讓孩子在雙語環境中學習！由於看好未來Ａ7重劃區的生活機能與交通便利性，近期內也吸引大量雙北，桃園市區客戶前來賞屋，也讓Ａ7成為目前購屋需求的首選熱區。

「遠雄新未來2」預約親子宅：https://reurl.cc/EK8XYm

▲親子一同體驗夢幻親子泡泡趴，親子間盡情玩樂現場歡笑聲不斷。（圖／資料照，以上同）