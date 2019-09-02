ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

入口處是一座溜滑梯！媽咪、寶貝都愛上暖心雅緻的童趣水世界

ETtoday房產雲

文／時尚家居 空間設計暨圖片提供／奕所設計

本作品榮獲 《2019 A' DESIGN AWARD設計大獎 銀獎》

（圖／ 奕所設計 提供）

台灣各地的游泳娛樂設施五花八門種類繁多，但單純給予學齡前小孩的專業游泳池卻遍尋不及。長年旅英的業主回來台灣後，期盼台灣 0 到 3 歲的小小泳將也能擁有一處盡情訓練五感協同發展，結合教育、藝文、體育於一體的專業嬰幼兒游泳池，「汐遊寶寶」便應運而生！

汐遊寶寶位於台北小巨蛋地下室。要在小巨蛋的龐大量體的底下蓋出一專業座游泳池，空間規劃、管線路走勢及鍋爐安放，對設計團隊而言不僅極富挑戰，同時也必須面對諸多設計美感之外，與台北市捷運局、自來水公司與小巨蛋等單位的行政交涉溝通過程。

（圖／ 奕所設計 提供）

用微笑的曲線迎接您的蒞臨！入口處設計成一座溜滑梯，可直通到迎賓櫃檯，讓小小孩卸下懼怕陌生環境的戒心，是設計師李軍漢的小巧思。迎面而來櫃檯壁面圓弧形「微笑曲線」以及數條鑲嵌的金屬波浪銀絲，盡顯出游泳池水的漣漪意象以及柔和感。淨白中帶點紋路肌理的貝殼薄片壁面，則象徵「水」的純潔與泳池專業感。

（圖／ 奕所設計 提供）

長型廊道利用小巨蛋天井挑高、採光充足的優勢，設計成 L 型的長條隔柵欄，不僅與一旁休憩空間連成一氣，更塑造環境的通透感與流線性。休憩區可分為內部的小孩遊樂區及家長等候區。從遊戲區的壁紙到等待區的桌椅，充滿各式各樣顏色宛如七彩調色盤。音場式拉門可以隨著不同的活動功能，分隔出各種規格的子空間。考量到孩童的嬉鬧聲，天花板特別安裝木絲吸音板，除了可吸納噪音外，暖黃色的吸音板更渾然天成地與木質天花板材融為一體。

為了表現出「學齡前孩童泳池」的專業度，整體空間除了保有童趣的氣息，卻不流於過度的稚氣。遊戲區牆面特別設計的壁紙，屏除了鮮豔的顏色與具象可愛風格，改採用抽象的剪影造型，來表現出森林、動物、天空等視覺，藉著一虛一實來啟發孩童圖像思考與想像力。此外，基於安全考量，休憩區均採用人造皮軟墊來保護人身安全。

（圖／ 奕所設計 提供）

盥洗區依照兒童不同的年紀與人體使用工學，設計出各種適齡專用的洗漱空間，方便使用者從更衣、淋浴到進入泳池的過程順暢。不同高度的盥洗檯、置物櫃與尿布區，友善著每位親子檔的使用便利性。防水木質貼壁與圓形、長型櫃體檯面，烘托出柔潤溫馨的氛圍，讓小孩不懼怕陌生環境與增加親水性。

（圖／ 奕所設計 提供）

泳池區透過超微孔吸音鋁板與大量反射鏡，營造場域的通透性，讓人們身處其中亦不至感到壓迫。延續盥洗區的溫潤感，地板與牆面精心佈置了木紋磚，並漆上了晴雨漆，兼具止滑與亮麗意象。

燈光設計在汐遊寶寶裡一直是精彩的亮點：閃耀的旋轉燈、泳池邊壁內嵌燈，除了無形放大空間的縱深尺度，更打造出專屬泳池的時尚度與節慶感。泳池池水選用昂貴的陽離子溫水水質，充分保護嬰幼兒脆弱的膚質，在大展泳技之時培養親子互動互信，更盡情享受放鬆身心靈的溫馨好時光。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：汐遊寶寶奕所設計A’ Design Award時尚家居銀獎

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

錯過等明年！台中百年太陽餅老店　推出珍奶口味、菠蘿蛋黃酥

老字號台中太陽餅百年老店「一福堂百年餅店」，繼去年中秋禮盒團購超夯的菠蘿蛋黃酥，今年又新推出新口味：代表台中的珍珠奶茶太陽餅！菠蘿蛋黃酥每天手工現烤，8月底前訂購有優惠只要299元（可先預約9月取貨），一年當中只有中秋節獨賣錯過等明年，想吃的朋友動作要快。

2小時前

天天客滿！台中招牌涼麵必加辣芥末　還有料多餛飩湯只要30元

夏天除了吃冰解熱，偶爾吃吃涼麵真的是消暑又開胃的救星啊！隱藏在篤行路這家【董媽涼麵】在口袋名單裡隱藏許久，但其實只是我太晚發現，在地已經開了多少年我倒是不太清楚，可是來了幾次生意都非常好。

4小時前

邊吃鍋邊唱歌！新北浮誇會館有包廂+卡拉OK　還有超鮮生魚片

整體來說，雖然沒吃完我就因為有事先離開，但依然覺得純就CP值來說，就算大老遠跑到五股來都非常值得，有機會我們小虎吃貨團也一定要來開個團，帶大家來品嚐這霸氣豪華的一餐。

21小時前

新竹人激推！超人氣古早味紅糟肉圓　外皮Q彈、內餡多汁

每次看到Gary為了吃肉圓搭高鐵到新竹吃小吃，為的是這從小吃到大到『竹蓮肉圓』，距離新竹火車站大約1公里左右，通常都是在地人會前往居多的新竹在地美食，純手工包製的紅糟肉圓，需先蒸過再油泡的調理方式，再加上自製的醬料，真的是吃了會令人回味再三。

23小時前

泡芙會爆漿！高雄平價甜點店　還有布丁塔、提拉米蘇超邪惡

巧遇手工甜點是一家開在鳳山火車站旁的創意甜點店，鄰近曹公圳可以散步吃甜甜！老闆因為熱愛甜點，自行研發多種品項，嚴選食材並且堅持當日現做，不添加防腐劑，搭配減糖烘焙吃起來比較爽口不膩，每一種平價甜食都是限量供應，完全滿足螞蟻人的甜食胃。

9/1 12:00

日本A5和牛免費吃！台北超狂居酒屋　還有招牌生牛肉壽司捲

位於捷運南京復興站附近的爍場串燒‧夜食，是知名丼飯店初牛經營的新品牌，主廚不僅來頭不小，曾在三井上引水產工作好幾年，店裡最近還推出了中秋節前「鹿兒島A5和牛免費贈送」活動，CP值又高又划算，企圖在餐飲市場上打出屬於自己的一片天。

9/1 10:00

口感軟Q香甜！台中古早味蜜糖地瓜　還有消暑必喝鳳梨冰

不知道大家是否跟大口一樣，每次看到蜜地瓜就想買來解解饞，不僅是台灣古早味小吃的代表之一，也是對於小時候的懷念啊！上次到台中第二市場逛了一圈，意外發現這裡藏有一間「蜜藏地瓜」，不僅有販售蜜糖地瓜及炭烤地瓜，還有各種古早味飲品，攤位帶點文青風的質感。

8/31 17:00

肉燥飯無限供應！台南超人氣溫體牛肉鍋　肉嫩、湯頭鮮甜

旅行台南，美食通常都會安排吃牛肉湯，台南到處都是好吃美味的溫體牛肉湯，但除了牛肉湯，其實也有牛肉涮涮鍋，溫體牛肉火鍋，牛肉食材一起吃更美味，台南阿裕牛肉涮涮鍋是在地人推薦必吃，吃過的朋友都說牛肉嫩、湯好喝，超滿足！

8/31 15:00

穿涼鞋沒香港腳？皮膚醫曝「黴菌來源」…做好這3點免摳腳

夏天天熱，加上多雨潮濕，要慎防香港腳一再發生！想要預防香港腳，不外乎是要保持足部乾燥，才能避免黴菌大量滋生；然而，穿涼鞋、拖鞋就能避免香港腳問題嗎？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，那可不一定！穿涼鞋雖然通風較佳，但仍建議不要每日都穿同一雙涼鞋，且要定期清洗涼鞋，才能避免汗漬累積而助長黴菌滋生。

8/31 14:28

失智爸財產全給「紅粉知己」！孩子打官司竟敗訴…律師分享4建議

陳董是一位成功的企業家，在太太過世後，他身邊有位長年同居的紅粉知己在陪伴照顧陳董。陳董過世後，孩子們向國稅局申請財產資料之後才發現：「陳董名下的不動產和公司股份，在這幾年間，陸續的被以贈與為名義，過戶到父親的紅粉知己名下！甚至這位紅粉知己，竟然在孩子們都不知道的情況下，在100年間，成為了孩子們的繼母！」

8/31 13:23

便宜鬼城可以買? 小資買房翻轉人生｜20190408雲端最有錢 ep18｜買房 理財｜劉鳳和 葉國華 關韶文

讀者迴響

熱門新聞

有小孩後不敢住三重蘆洲新莊？爸..

家裡啪一半…神展開！他睡了姐姐

房東一口答應補助！套房租金僅4..

天花板藏「抹紅小圓鏡」！網：毛..

林口買房後悔！他嘆買台北市可年..

月薪9萬夫妻問：蘆洲買房好？網..

詭異裸男闖入屋內尿尿！獨居妹子..

鍋蓋一掀「蟑螂起飛預備」結局超..

新建餘屋引爆業力　陷入「買不起..

捕蚊燈盒一開「陣亡敵軍全變了」

ETtoday房產雲

最新新聞more

他冷氣1年沒清飄霉味：滿滿灰塵..

1個月急買急賣賺近百萬　房仲提..

10坪小透天壓迫感重！3招破解..

自信爆棚？高雄8月交易量暴跌2..

盤點3大書桌擺放禁忌！面窗也中..

建商自己撐不住！名下整棟新宅、..

用愛陪伴！遠雄親子音樂野餐日

墨西哥華裔毒梟豪宅1.63億成..

天花板藏「抹紅小圓鏡」！網：毛..

鬼月後人潮出籠？建商辦這活動　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366