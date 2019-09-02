入口處是一座溜滑梯！媽咪、寶貝都愛上暖心雅緻的童趣水世界

文／時尚家居 空間設計暨圖片提供／奕所設計



本作品榮獲 《2019 A' DESIGN AWARD設計大獎 銀獎》

台灣各地的游泳娛樂設施五花八門種類繁多，但單純給予學齡前小孩的專業游泳池卻遍尋不及。長年旅英的業主回來台灣後，期盼台灣 0 到 3 歲的小小泳將也能擁有一處盡情訓練五感協同發展，結合教育、藝文、體育於一體的專業嬰幼兒游泳池，「汐遊寶寶」便應運而生！

汐遊寶寶位於台北小巨蛋地下室。要在小巨蛋的龐大量體的底下蓋出一專業座游泳池，空間規劃、管線路走勢及鍋爐安放，對設計團隊而言不僅極富挑戰，同時也必須面對諸多設計美感之外，與台北市捷運局、自來水公司與小巨蛋等單位的行政交涉溝通過程。

用微笑的曲線迎接您的蒞臨！入口處設計成一座溜滑梯，可直通到迎賓櫃檯，讓小小孩卸下懼怕陌生環境的戒心，是設計師李軍漢的小巧思。迎面而來櫃檯壁面圓弧形「微笑曲線」以及數條鑲嵌的金屬波浪銀絲，盡顯出游泳池水的漣漪意象以及柔和感。淨白中帶點紋路肌理的貝殼薄片壁面，則象徵「水」的純潔與泳池專業感。

長型廊道利用小巨蛋天井挑高、採光充足的優勢，設計成 L 型的長條隔柵欄，不僅與一旁休憩空間連成一氣，更塑造環境的通透感與流線性。休憩區可分為內部的小孩遊樂區及家長等候區。從遊戲區的壁紙到等待區的桌椅，充滿各式各樣顏色宛如七彩調色盤。音場式拉門可以隨著不同的活動功能，分隔出各種規格的子空間。考量到孩童的嬉鬧聲，天花板特別安裝木絲吸音板，除了可吸納噪音外，暖黃色的吸音板更渾然天成地與木質天花板材融為一體。

為了表現出「學齡前孩童泳池」的專業度，整體空間除了保有童趣的氣息，卻不流於過度的稚氣。遊戲區牆面特別設計的壁紙，屏除了鮮豔的顏色與具象可愛風格，改採用抽象的剪影造型，來表現出森林、動物、天空等視覺，藉著一虛一實來啟發孩童圖像思考與想像力。此外，基於安全考量，休憩區均採用人造皮軟墊來保護人身安全。

盥洗區依照兒童不同的年紀與人體使用工學，設計出各種適齡專用的洗漱空間，方便使用者從更衣、淋浴到進入泳池的過程順暢。不同高度的盥洗檯、置物櫃與尿布區，友善著每位親子檔的使用便利性。防水木質貼壁與圓形、長型櫃體檯面，烘托出柔潤溫馨的氛圍，讓小孩不懼怕陌生環境與增加親水性。

泳池區透過超微孔吸音鋁板與大量反射鏡，營造場域的通透性，讓人們身處其中亦不至感到壓迫。延續盥洗區的溫潤感，地板與牆面精心佈置了木紋磚，並漆上了晴雨漆，兼具止滑與亮麗意象。

燈光設計在汐遊寶寶裡一直是精彩的亮點：閃耀的旋轉燈、泳池邊壁內嵌燈，除了無形放大空間的縱深尺度，更打造出專屬泳池的時尚度與節慶感。泳池池水選用昂貴的陽離子溫水水質，充分保護嬰幼兒脆弱的膚質，在大展泳技之時培養親子互動互信，更盡情享受放鬆身心靈的溫馨好時光。

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