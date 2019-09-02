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竟有這款建商？難抵景氣循環　名下整棟新宅、家樂福店面　全遭法拍

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▲▼元盟開發,法拍,整棟,南港,華廈,台北市南港區研究院路二段12巷57弄2-1號。（圖／記者張菱育攝）

▲元盟開發位於南港區的7樓華廈遭到法拍。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

房市景氣混沌，小型建商錯估房市，整棟建案慘遭法拍。元盟開發位於南港區研究院路的整棟華廈近日重新被法拍，1拍底價約1.09億元，拍賣原因為清償債務。該建商日前位於北投家樂福的建物也遭到法拍，不過都以流標收場。

此華廈屋齡僅3年，由元盟開發投資興建，位於南港區研究院路二段12巷57弄，為地上7樓、地下1樓建物，整棟華廈1拍底價約1.09億元，共217.16坪，單價為50.02萬元，將於9月9日執行1拍。根據該建物使用執照，全案於2013開工、2016年取得使照。

據當地住戶透露，該建商在興建此華廈時，因工程施工不當，導致周邊高達25戶住宅遭殃，包含土地地基下陷、家中地板隆起等，其中有5戶民眾有向建商提告求償，至於其他的20戶，則請建商協助修繕家中損害，但是該住戶無奈的說，「建商把地板隆起的地方修好之後，過沒多久地板磁磚又再度破裂，根本修不好，我在這邊住了30幾年了，遇到這樣的事很無奈，加上自己年紀也大了，每天要爬4樓也累，打算把這邊的房子賣掉離開這裡。」

寬頻房訊發言人徐華辰認為，此建物7樓往頂樓牆壁漏水、油漆脫落，地下1樓的機房有積水狀況，且其他樓層多處天花板滲水，此建物有許多要補強的地方，這對接手人來說會是額外負擔，認為1拍流標機率大。

元盟開發不止一筆不動產遭到法拍，其位於北投區中和街的店面也曾遭法拍，為目前由「家樂福」所承租的1樓及地下室建物，其中1樓建物共3574坪，3拍底價6億1541萬元，每坪單價17.22萬元，慘遭流標。而地下1樓建物共3512坪，4拍底價9億6149萬元，每坪單價27.38萬元，也遭流標命運。

家樂福租賃期間從2008年12月19日至2023年12月18日止，共15年，租金依照家樂福每月營業淨額2.5%抽成租金，租金年度總額不得低於3500萬元。至於1樓部分由思夢樂公司承租，租賃期間為2011年6月2日至2021年6月1日，月租金共40萬元，每3年調整一次；另外1樓還有海帝斯健身公司承租，租賃期間為2016年9月15日起至2021年9月14日止，月租金53萬元。

關鍵字：法拍元盟整棟華廈南港北投家樂福寬頻房訊

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