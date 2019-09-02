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英國合租房！潮男「睡沙發」做Airbnb賺錢　被阻秒黑化...一袋O報復反悔室友

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣一名林姓女學生到英國讀書，和兩名室友合租房，後來其中一位離開，另外有位男生（簡稱A男）想搬進來，並點明要做Airbnb，起初她們沒想周全，確實答應了，但後來發現問題很多，於是提出要求，希望對方能諒解並打消念頭，也同意讓他住到找到下個房子；沒想到A男在多個社團大肆抨擊，甚至將一袋糞便倒在她們客廳後，迅速離開。

由於A男親友在許多相關社團、板上發文，聲稱「如果有一個女生姓林，住在Stratford，要找你當室友，千萬不要，因為她沒有工作，所以整天閒閒會千方百計，從你那邊跟你A錢，或者已經說好的事，突然變卦，害你開個大天窗。」

對於這個指控，林女在臉書社團「台灣人在倫敦」發文還原始末，她表示，自己還是學生所以沒有工作，但家人給的錢很夠用，「我沒有必要去A那些想錢想瘋和想A錢A不到惱羞成怒的人。遇到計較的人我只能跟他們一樣，被逼急了用不合適的方式，但沒有拿不該拿的，有的只是維護自己應有的權益，拿回我的錢。」

▲英國合租房做Airbnb！男睡沙發賺錢...室友反悔「收到一袋O」嚇壞。（圖／翻攝自「台灣人在倫敦」）

▲▼兩人對話截圖。（圖／翻攝自「台灣人在倫敦」）

▲英國合租房做Airbnb！男睡沙發賺錢...室友反悔「收到一袋O」嚇壞。（圖／翻攝自「台灣人在倫敦」）

在前室友搬出去後，A男主動提出要到她們家住，並強調要拿他的房間做Airbnb，然後自己睡沙發，林女直言，「我一開始沒有想周全，想著讓他方便賺錢，我確實答應過他是我的不對，但和朋友討論後發現bnb問題很多，況且他自己拿房間賺錢，可是用的是大家的空間，他睡在那我們就不能去客廳做飯，廁所可能從2個人用變成5個人，這都影響到其他人的權益，然後他自己爽賺，是不合理的。

▲英國合租房做Airbnb！男睡沙發賺錢...室友反悔「收到一袋O」嚇壞。（圖／翻攝自「台灣人在倫敦」）

▲A男直言，「一個星期，我會搬走，但這個星期我不會付錢」。（圖／翻攝自「台灣人在倫敦」）

於是，林女傳訊息跟A男解釋，希望他能諒解，也非常後悔，覺得一開始就不該答應這個不合理的要求，「造成他的困擾，我也有做不好的地方，但我沒有趕走他，還說可以讓他住到找到下個房子，然後好好跟他說跟解釋，並說能不能不要出租他的房間，因為對其他人不太公平，結果他就生氣地跟我要車錢，說他不要住了」。

關於借錢一事，林女表示，她自己並不想、也沒有義務幫陌生人代繳半年的房租，所以提出如果要她先付，得比照和前室友的作法，每個月收30磅的利息，「這樣我覺得比較公平，畢竟我為什麼要幫一個陌生人付5600磅，然後他拿這筆錢去做其他的事，增加別的收入，5600磅不是56磅，罵我的人希望你自己能這麼大愛，去借5600磅給陌生人for nothing」。

▲英國合租房做Airbnb！男睡沙發賺錢...室友反悔「收到一袋O」嚇壞。（圖／翻攝自「台灣人在倫敦」）

▲A男丟了一袋糞便報復。（圖／翻攝自「台灣人在倫敦」）

坦白說，她也不願意冒險花5600磅，只為了賺那180磅，「誰都不是白痴，這是一個怎麼算都不會賺錢的交易，還可能因小失大，我也說了他可以去租外面，沒有強迫他一定要跟我住，還能讓他住到找到房子，繳房租不是我規定的，收房租的也不是我。」

錯愕的是，昨天早上A男和林女約好，下午5點要來拿行李，由於她家人剛好要飛英國看她，所以林女希望對方能提前到早上8點，「他就覺得我在整他，來的時候帶了他自己拉的屎，離開前我看到他在拉門，不方便提行李，還過去幫忙，結果他竟把大便倒到客廳，然後跑走了。」

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關鍵字：Airbnb英國室友合租房留學生台灣人在倫敦

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