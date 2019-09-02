獲利腰斬也不怕！土城屋主一個月內急買急賣　「名義上」轉手賺百萬

▲新北土城「聯邦大城NO1」社區。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

急買急賣賺近百萬元，新北市土城「聯邦大城NO1」7樓戶屋主，今年5月總價812萬元出售，與上個月才入手價格相比之下，形同1個月內賺近百萬元，但房仲業者分析，屋主只持有不到1年，獲利要課房地合一所得稅，換算下來仍有將近50萬元獲利。

新北土城「聯邦大城NO1」社區，樓高11樓，屋齡25年，總戶數323戶，區內有萬頃公園綠地，包括青山公園及大清水運動公園，以及清水國小、中正國中及清水高中等學區，另有多班公車往返西門町及北市府。

實價登錄揭露，「聯邦大城NO1」社區7樓戶屋主4月以總價715萬元入手，但5月卻以812萬元轉手，短短1個月獲利97萬元。

▲新北土城「聯邦大城NO1」社區，正對面就有公園綠地。（圖／記者黃靖惠攝）



大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，土城區目前房市議題較夯區段在金城路段，而該社區則較靠近永豐工業區，推測主力購屋買盤為當地就業族，而「聯邦大城NO1」社區成交單價29萬元，與周邊成交價32萬元相比，價格相對親民。

郎美囡分析，房地合一稅制上路後，持有1年內售出，若增值則要課45％的房地合一所得稅，換言之，每賺100萬元，當有45萬元必須繳納國庫。

該戶持有不到1年轉售、獲利97萬元，課完房地合一稅後仍有將近50萬元獲利。

▲新北土城「聯邦大城NO1」社區正對公園綠地。（圖／記者黃靖惠攝）