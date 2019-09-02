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高市力推太陽光電屋頂　最快8年回本還倒賺「綠金」

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▲▼高雄太陽光電。（圖／高雄市工務局提供）

▲高雄市力推太陽光電，平均8~9年就能回本。（圖／高雄市工務局提供）

記者陳建宇／高雄報導

經過陰雨連綿的8月之後，高雄又恢復高溫炎熱的天氣，民眾使用冷氣的頻率大幅增加，尤其住在頂樓的住戶特別能感受到高溫帶來的影響。頂樓要隔熱搭鐵棚絕對是最有效的方式，而在頂樓設置太陽能光電設施，就是最簡單且合法的隔熱辦法。

高雄市擁有充足的日照資源，2019~2022年的「創能經濟．光電計畫」目標要在4年間設置500百萬瓦太陽光電設施，預估將帶動500億元綠能產業經濟效益。而為了鼓勵民間建築物設置太陽光電系統，高雄市也推出光電補助計畫。

▲▼高雄太陽光電。（圖／高雄市工務局提供）

▲裝設太陽光電除了可以發電轉綠金，也能有效隔熱降低頂樓溫度。（圖／高雄市工務局提供）

高雄市工務局表示，太陽光電屋頂的設置除可達到良好隔熱效果降低室內溫度之外，另經技師簽證提高屋頂結構安全亦有良好助益。

目前太電收購光電設備發電的價格是每度電6.1元，相比民生用電每度3.5元優惠不少，若以平均申裝7千瓦、1千瓦1天可節電3.5度計算，每個月民眾藉由太陽光電的發電量，就可以賺取近4500元的綠金，扣除原本使用的電費仍有餘裕。工務局也表示，高雄日照時間長因此回本速度也較快，裝設7千瓦太陽光電設備費用約49萬元，約8~9年可以回本。

高雄市工務局表示，只要是戶籍設在高雄市的市民，或設立登記或立案在高雄市的法人或非法人團體，2018和2019年期間，於所有權的合法住宅或合法農舍，設置太陽光電設施，就能提出補助申請。每1個申請案最高補助金額以20萬元為限，同1個申請人如果有多案申請補助，累積最高補助金額以30萬元為上限，申請截止日期為10月15日。

關鍵字：高雄太陽光電發電台電隔熱綠金

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