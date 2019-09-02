想像力無極限！3.3萬個玻璃杯創造空間　獲台室內設計大獎

▲台灣室內設計大獎年度大獎，由2018年新竹玻璃設計藝術節中的作品「光動」拿下。（圖／中華民國室內設計協會提供）

記者詹宜軒／台北報導

號稱台灣室內設計界的年度盛事—「台灣室內設計大獎」(Taiwan Interior Design Award，簡稱TID Award)，8月31日在台南美術館舉行頒獎典禮。從來自全世界706件作品中，選出包括公共空間、品牌設計、商業空間、居住空間、臨時建築與裝置等11項大獎，共13件優秀作品。其中，國內知名策展人王耀邦負責設計的2018新竹市玻璃設計藝術節中的「光動」系列，獲得年度最大獎。

號稱華人地區室內設計專業度最高的成就獎「台灣室內設計大獎」，今年共有來自新加坡、日本、中國、香港、澳門、台灣等地，共計706件作品參賽，評審團為多元創新，加入藝術文化、社會創新、生活美學等面向，作為評分元素，並邀請國際知名設計大師，以全球設計平台的觀點，來審視作品。

而代表台灣，拿下TID年度大獎的2018新竹市玻璃設計藝術節中的「光動」系列作品，由國內知名策展人王耀邦一手策劃，核心空間以大面積的強化玻璃與33000個回收再製的143玻璃杯所組成，還有多達500片大型LED光板模組，由下向上發射靜冷光。評審認為，作品完美地讓「玻璃」，產生無窮且獨特的想像和詩意。

另外，獲得商業空間TID金獎的作品，最受矚目的是由覺知造所室內裝修有限公司所設計的「心傳動物醫院」，評審形容是像藝廊的動物醫院，該能安撫多少飼主的焦慮。而禾磊藝術有限公司所設計的「光合台東」，則是讓已經廢棄的舊台東鐵道和月台之間，有了新的動態活力，創造一個城市當中的療癒綠洲。同樣強調在地特色，獲得特別獎的「高雄水水」，則是由兩道自由曲線牆體形象港灣之美，以複合型地景藝術體驗式情境，塑造城市新型態景觀意象。

中華民國室內設計協會理事長龔書章表示：「TID不僅作為華人地區重要的室內設計交流平台，帶領設計界思考下一步方向，將來設計也將不再侷限於室內空間，如何讓台灣的設計動能、與公共社會做連接，才是未來趨勢。」

▼評審團特別獎「高雄水水」。（圖／中華民國室內設計協會提供）