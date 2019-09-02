信義區0賠售樓王　屋主持有8年賺3千萬！他洩「沒賺那麼多」秘辛

▲信義區「信義國際」9樓屋主，持有8年大賺2841萬元。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

台北市信義區「信義國際」屋主，轉手大賺近3千萬！實價登錄資料，今年6月，9樓戶以總價4700萬元、每坪76萬元成交，對照前屋主入手價僅1859萬元、每坪29萬元，等於持有8年單價就大賺162%。

觀察內政部實價登錄資料，「信義國際」僅有2戶有轉手交易紀錄，今年6月交易9樓戶，總價4700萬元、面積61.87坪。前一手屋主於2011年8月以地主分回戶身分購入，總價僅1859萬元，也就是持有8年轉手賺2841萬元。

此次交易也為該社區第2筆有轉手的交易紀錄，而且前一筆轉手交易，同樣也是賺錢出售，3樓屋主僅持有2年就賺603萬元。

「信義國際」位於信義區基隆路一段，規劃地上13層、地下3層住宅大樓，總戶數共85戶，規劃18~60坪住宅。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，「信義國際」近市府轉運站，往北可連接松山捷運線，區段位置佳。該社區最高單價為2014年11月交易的9樓戶，成交每坪單價115萬元。若為地主戶，約以每坪24~46萬元購入，而其他一般戶，近年成交價在每坪70~100萬元左右。

此次轉手交易原為地主戶，因原屋主是「以地換屋」，因此持有該戶房子還需加入原本的土地成本，並沒有表面上賺那麼多。