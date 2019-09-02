捷運立大功！桃園鬼月交易量年增1成　不怕鬼「樁腳」頻出手

▲鬼月買賣移轉量萎縮。（圖／記者陳建宇攝）



記者黃靖惠／綜合報導

8月適逢農曆鬼月，大台北買賣移轉棟數月減2成，但與去年同期相比仍有小幅增加，其中桃園市雖月減近2成，但對比去年反增1成。房仲業者分析，桃園購屋熱區集中在有建設、有議題區塊為主，且購屋買盤仍以首購族占大宗，加上平均房價2字頭，以及捷運綠線等議題，拉抬交易量。

五都地政局公布8月移轉棟數資料顯示，北市2119棟、月減26.3％、年增8.1％；新北市4665棟、月減22.1％，年增2.9％；桃園市3254棟、月減19.7％、年增11.2％，顯示大台北8月交易量雖月減2成，但與去年同期相比之下，仍成正向長。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，為避開民俗月，許多買賣交易、建商交屋都會提早或延後辦理登記，因此移轉量明顯下滑，但整體市場上看屋，議價熱度不減，且除高雄之外，台北、新北、桃園和台南交易也都比去年成長，顯示市場需求仍在，預計9月份交易會略為回穩，但要注意第4季雖是傳統購屋旺季，可能受到選舉干擾，市場買氣會受影響，讓價空間仍是決定成交的關鍵。

桃園8月移轉棟量年增11.2％，表現最亮眼，台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃園頻頻釋出利多，除了桃園航空城持續進展外，也觀察到購屋熱區集中在有建設、有議題的區塊，包括以機捷A8、A21、A17以及A19站為優先，受歡迎的總價帶鎖定在千萬元內的住宅，現階自住盤客層、首購族占大宗，成為房市穩定的「樁腳」。

科達機構房產研究中心經理于靜芳指出，桃園市是五都中相對表現最佳，除了近年因有機捷、捷運綠線建設話題，加上平均房價2字頭，吸引不少雙北自住客購屋，推升桃園交易量，熱區桃園區884棟、中壢區585棟，兩區相較去年同期移轉仍量增。

于靜芳分析，今年上半年買氣達高峰，整體購屋氛圍轉觀望，受總統大選因素干擾，估計下半年對台北市、高雄市兩大都會房市影響相對較大，不過，今年剛性買盤需求大，重劃區、中古成屋產品看屋量仍不減，許多建商也仍選在第4季積極推案928檔期蓄勢待發，整體買氣仍有望往後遞延至最末季傳統旺季。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，8月5都的移轉棟數雖然月減約2成，但並非反映市場的交易狀況大幅衰退2成，主要是影響移轉棟數除了景氣變化外，可能受到地政機關工作天數、交屋與民俗月等非市場因素干擾，若比較最近兩年6、7、8月移轉棟數變動，可見今年表現仍明顯優於去年。