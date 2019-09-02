年幼繼承人無力還債　中國250家連鎖麵包店創辦人小豪宅淪法拍

▲安德魯森食品集團創辦人雷東隆，其2戶「鄉林陽明」遭到法拍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張菱育／台北報導

台商獨資企業安德魯森食品集團，全盛時期曾開拓中國250家連鎖麵包店，其創辦人雷東隆於2015年因病過世後，其繼承人因無力償還債務，2戶「鄉林陽明」小豪宅遭到法拍，其6樓的2戶將於9月3日進行第3拍，底價7508萬元。

「鄉林陽明」位於台北市士林區基河路396巷，共有76戶，樓高15層，實價揭露至今僅4筆交易紀錄，總價在6500~7300萬元間，每坪單價約77.7~85.5萬元。過去「鄉林陽明」未曾出現過法拍屋，此次雷東隆釋出法拍為首例。

安德魯森食品集團由廈門起家，在廈門、福州、成都、武漢等城市拓店，全盛時期高達250家店的連鎖麵包品牌，根據中國媒體報導，該麵包店一度擴充到300多家連鎖店、3500多名員工。

但是雷東隆在2015年8月因為心臟病過世，過世前，其名下的「鄉林陽明」其中1戶，向中國信託銀行最高限額抵押4千多萬元後借出款項3千3百多萬元，另一戶鄉林陽明也早於2014年抵押給中國信託銀行借出4千萬元，由於突然過世，利息及債務由繼承人承擔。

抵押貸款部分，2017年3月起就沒有再繳本金和利息還款，由於子女年紀僅4歲左右，最後中國信託銀行申請法院拍賣，6樓打通的同層兩戶，都在9月3日於士林地方法院舉行第3拍。

雷東隆2戶共約164坪，包含2個車位，每坪單價45.76萬元，過去1拍底價1億1千7百多萬元流標。第2拍底價9384萬元也流標。第3拍，2戶拍賣底價共約7508萬元。

台灣不動產拍賣協會秘書長楊敬熙認為，目前市場有出售的「鄉林陽明」，每坪開價約95萬元，單戶含1車位總價就要7000萬元左右，此次是2戶一起拍賣，價格明顯低於市場行情，3拍脫標機率很大。