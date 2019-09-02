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換誰做做看？建弘書局月底撤　房仲公布新租客營業額最低門檻

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▲▼「建宏書店」將於9月底熄燈號。（圖／記者黃靖惠攝）

▲建弘書局將於9月底熄燈號。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

捷運台北火車站、重慶南路一段，已經有45年歷史的建弘書局，日前因租約到期、房東準備改建透天，公告9月底歇業出清庫存，怎知近期店門又掛起招租紅布條，經了解，3層樓透天共200坪空間，開價60萬元招租。房仲業者分析，依照該路段店租開價符合行情，但因營業面積大，且租金總價高，周邊人潮不比捷運站，後續除非是知名連鎖餐廳、或美妝店，否則難以負擔租金，只能持續「等待有緣人」。

記者今天實地走訪書店詢問，建弘書局陳姓店長表示，書局月底將結束營業，之後人員將關門歇業，之後為期一個月時間整理、盤點市值千萬元庫存及藏書。當初決定結束書店營業，一方面是生意不如預期，另方面則是租約到期，至於在書店撤離後，房東是否真如當初預期改建，似乎已經不這麼重要了。

她表示，隨著網購崛起，實體店面生意難做，更遑論要消費者掏錢買書，所以經營書店困難，從人事成本、進出貨及管銷等費用，每月總開銷上看2、3百萬元，至於店租則由經營者支出，並不清楚支付金額。

▼「建宏書局」將於9月底熄燈號。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼「建宏書店」將於9月底熄燈號。（圖／記者黃靖惠攝）

她也透露，目前透天屋況老舊，舉例頂樓3樓一到雨天經常滲水、漏水，導致書籍、庫存遭淋濕，且高樓層增建地板易因戶外車流而震動，相信房東後續仍會改建。

重慶南路一段透天店面行情，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，依照目前行情，樓上店租單坪1000元，樓下單坪7000元，3層樓透天店面、200坪的營業空間，開價60萬元來看符合行情。

徐佳馨表示，重慶南路一段書街倒閉後，許多大坪數透天店面釋出，由飯店商旅取而代之，因而周邊人潮也不比捷運站來得多，預估後續接手業者，除非是連鎖餐飲店、或美妝店，能夠吸引消費人潮購物，才有能力負擔每月60萬元租金。

用月租金占總營業額3～4成推算，後續接手的業者，每月營業額至少得達240萬元，若是餐飲業每份餐定價300元，得買8千多份套餐。

關鍵字：北車捷運站書店租金商旅建弘書局

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