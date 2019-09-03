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不甩帶頭買房說！空頭總司令張金鶚迷這收藏品　屋內全是「牠」

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▲▼空頭總司令張金鶚專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲張金鶚信奉鴨子哲學，酷愛收藏鴨子玩具，家中累計百件與鴨相關飾品。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃靖惠／綜合報導

房市空頭總司令張金鶚從政大退休，如今在家專受休閒生活，平日樂於游泳、畫畫、學音樂、出國旅遊外，更終日與百件鴨子玩具收藏品共舞，愛鴨成癡的他笑談，一段姓名插曲讓自己得到了「鴨子」綽號，而且也信奉「鴨子哲學」，唯有默默努力才有收穫。

張金鶚位於文山區的住家，一出電梯口可見兩隻裝飾鴨子，且大門外公共空間掛滿剛完成風景及山水畫，且趨近大門處則掛著「鴨子的家」字樣。

▼張金鶚家中隨處可見鴨飾品。（圖／記者湯興漢攝）
▲▼空頭總司令張金鶚專訪。（圖／記者湯興漢攝）

若按下電鈴，一踏入屋內，環顧四周，發現與鴨子相關畫作、木雕、銅飾品、玻璃裝飾玩具，擺滿了桌面、地上、矮櫃，至少逾百件收藏品。張金鶚笑談，「鴨子就等同於自己」，大學時候因為名字最後一個「鶚」，寫起來如同「鴨」，得到了一個「鴨子」綽號，之後更與學生一起創立「鴨子家族」，共同分享傳遞房產相關知識。

愛鴨成癡的他從玄關、客廳、餐桌到書櫃及陽台，以各式各樣的鴨子玩具裝飾，他表示，除了名字得到綽號外，再來愛鴨的理由與信奉「鴨子哲學」有關，如同他的人生道理哲學一般，也就是水面上看似優雅的鴨子，水面下卻默默努力划水前進。

▼張金鶚退休後享受閱讀有愛鴨相伴。（圖／記者湯興漢攝）
▲▼空頭總司令張金鶚專訪。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字：鴨子.張金鶚住家鴨子的家退休

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