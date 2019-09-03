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坐擁淡水河左岸！八里有山有海「關注度超低」　網揭真相：那裡很陰...

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八里區渡船頭街（圖／Dbmayur@wiki CC BY-SA 3.0）

▲八里區渡船頭老街。（圖／Dbmayur@wiki CC BY-SA 3.0）

記者黃君瀚／綜合報導

新北市淡水區近來因淡海新市鎮成了鎂光燈注目地區，隨著輕軌通車和影城進駐，沿線新屋、中古屋交易量大增，價格呈現漲多跌少趨勢。就有網友好奇，鄰近的八里區依山傍水、景觀秀麗，卻幾乎得不到世人關注，「八里有山有海為啥關注沒淡水多？」

網友3日上午在PTT發文，提到新北市八里區明明有山、有海，觀音山許多台灣人都聽過、甚至是爬過的知名景點，區域內坐擁淡水河左岸河景，只要是陽光燦爛的日子看上去相當舒服。他納悶的是，八里的關注度遠遠比不上淡水，「捷運也沒挖過去通一下，明明就過關渡大橋就到惹（了），有卦嗎？」

文章貼出後網友紛紛提出八里不方便之處，「當年八里這邊有軍事管制發展不如淡水」、「進出台北路線不方便，很難大起飛」、「八仙還在的時候八里市區就很荒涼了」、「腹地比淡水小多了，先天就比較吃虧」、「一半工業一半觀光都是半調子，可惜了。」

▲淡海輕軌私房觀景點 。（圖／新北捷運公司提供）

▲淡海輕軌。（圖／新北捷運公司提供）

此外，多數網友指出一重要關鍵，正是觀音山附近佔地龐大的墳墓濫葬區，「觀音山滿滿墳墓，被搞爛了」、「墳墓區還在擴大中，從漁人碼頭能看到」、「各種墳墓誰敢住」、「觀音山列入國家公園，但是週邊全是墓地」、「墳墓區比關渡平原還大，擴大中沒人管」、「觀光船都在看墳墓呢」。

新北市八里區位於台北盆地西北端，主要位在淡水河出海口西側，西接林口區，南隔觀音山與五股區為鄰，區內共有1萬5091戶，人口3萬9099人，八里左岸、八里渡船頭老街、十三行博物館和觀音山風景區是主要觀光景點。

關鍵字：八里區淡水區PTT鄉民

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