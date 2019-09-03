中國大媽擠破的好市多　全台這家最給力！周邊房價年漲近2成

▲高雄好市多前鎮店。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

好市多（Costco）甫於8月底於上海開幕，吸引一波搶購人潮，而國內全台好市多周邊房價變化，發現高雄前鎮店的年漲幅最高，達18.6%，但是跌幅最大的也在高雄，大順店周邊房價較去年跌價3.7%。房仲業者指出，高雄前鎮區熱門產品為10~15年有公園為鄰的電梯大樓，總價約800~1200萬元最吃香。

台灣房屋智庫統計實價登錄資料，全台好市多周邊房價變化，房價年漲幅較大的區域，前3名分布高雄、台南和桃園，顯示大賣場在南部的利多效應大於北部。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，近年大型賣場和因為所需地坪大，為了降低租金成本，多半選擇蛋白區開店，承租地點也多為工業區倉儲用地，因此14間店址中有9間的周邊房價，都比區域行情還便宜。而近年市場主力多為以自住購屋族群，多半講究購屋CP值，因此這些房價親民，生活機能正在成長的區域，也更具吸引力。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店東陳志遠表示，由於前鎮區有亞洲新灣區的重大建設話題，另外則是周邊國宅價位符合首購族，所以量能穩定。中華五路周邊雖然有豪宅，但目前成交不多，熱門產品為10~15年有公園為鄰的電梯大樓，單價20~22萬元，3房加車位大約在45~55坪左右，總價約800~1200萬元最吃香。

預計今年底開幕的台中北屯店，周邊房價僅1字頭，張旭嵐指出，北台灣都市商業發展密集，因此賣場利多在區域的發酵作用會隨著時間和密集度而趨緩。而好市多去年在台中捷運綠線G0站旁，以9.75億元，溢價率115％，標下50年地上權土地，準備今年底前開設第14間店，而隨著台中捷運綠線可望在2020年通車，未來周邊房市可望受到帶動。