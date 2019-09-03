輕軌駛入淡水老街遭嗆「不缺人潮啦！」 兩側店面行情恐掉價

▲淡海輕軌第二階段規劃，輕軌駛入淡水老街。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

淡海輕軌第二階段規劃駛入淡水老街，連接捷運淡水站到漁人碼頭，途中行經淡水老街，引發居民抗議，憂心路幅狹窄、道路變得更壅塞，而兩側店家也恐卸貨困難，因而怒嗆「淡水不缺人潮啦！老街不需要輕軌」，房仲業者也認為，中正路段遊客人潮多，但路幅狹窄，假日就已經十分壅塞，一旦再加入輕軌行駛，兩側店面效應恐被一分為二，或是原先過路客搭車往捷運站，造成商家生計受損，導致商圈蕭條，恐影響店面身價下墜。

台灣房屋濱海加盟店長李雅卿表示，淡水老街以捷運淡水站前商圈，延伸到中正路及公明街交叉口人潮最多，兩側店面持有者多為在地居民，以自用開店或著收租居多。

她說明，中正路為老街最熱鬧的路段，兩側2~3樓透天厝居多，而屋主多半樓上自用、樓下出租，1樓店面平均15～25坪，租金單價1~1.2萬元，外傳「日藥本舖」月租50-60萬元。

▼淡海輕軌第二階段規劃，輕軌駛入淡水老街。（圖／記者黃靖惠攝）



至於輕軌駛入淡水老街，她認為，當地居民食衣住行育樂緊密貼合老街，尤其是中正路段，聚集許多金融銀行像是淡水一信銀行總部、電力公司等，平日洽公人潮眾多，倘若輕軌駛入、無法停行駛機車，或者取消周邊機車停放空間，那外圍違停現象將會更嚴重，除此之外，引入輕軌後擁擠街道會更飽和，且店面效應也會容易被一分為二。

她建議，與其讓輕軌進入老街，不如省下工程費用，回饋在票價上，或是老街前、後段設站，像是紅毛城等景點設置站，讓遊客下車後能徒步觀光消費，否則直接載走遊客，帶走消費人潮，甚至可能令商圈蕭條，恐影響店面身價下墜。

淡水媽祖廟旁的邱姓攤販表示，淡水老街中正路段假日遊客多、被劃定徒步區，如今規劃輕軌駛入老街內，卻未言明配套措施，像是機車、汽車能否一同駛入，以及周邊商家卸貨區域劃定等，另外店家人行道是否需因應輕軌往內縮等。

其他不願具名的居民更揚言，「淡水不缺人潮啦！」輕軌美其名是為了帶來人潮，但看不見之後短中長期規劃，現今狹窄道路是否要人車混流，而一旦商街出現救援、火災情形，到底該讓輕軌先行，還是救護車、消防車先行？倘若輕軌能與汽機車混流，那後方勢必造成壅塞情況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，輕軌本身屬於觀光功能，還能會帶來更多人潮，預料未來行經老街可能會成新賣點，不過屆時怎麼管制規劃，將會是成敗關鍵。