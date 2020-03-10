「天外天劇場」不指定為古蹟　文資局請台中市府提供審議程序

▲台中市政府決議「天外天劇場」不指定為古蹟，引發後續爭議。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

「天外天劇場」多年來經文史團體奔走並提報文資審議案，台中市政府6日召開文化資產審議會，決議「不指定為古蹟」，由於仍存有社會大眾重大爭議，文化部文化資產局今（10）日函請台中市政府，提供相關審議行政程序資訊。

天外天劇場為台中市吳家於1933年出資興建，是當年全台最大的圓形屋頂、鋼筋結構建築物，劇場內有寬18公尺的舞台，較同期劇院規模大到3至4倍。當年也是地方士紳的聚會場所，包括霧峰林家的林獻堂，都曾在此活動，可謂此劇場見證歷史與人文發展，讓文史工作者多年來奔走，希望能指定為古蹟，保存天外天劇場。

不過台中市政府6日召開文化資產審議會，決議不予指定為古蹟、不予登錄為歷史建築、不予登錄為紀念建築，然而此事也引發爭議。

文化部文化資產局今（10）日發布新聞稿表示，函請台中市政府提供相關審議行政程序資訊，確認其是否符合文化資產保存法、古蹟指定及廢止審查辦法、歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法相關辦法之規定。

文資局提到，因台中市政府已公布審議結果，鑑於審議結果與台中市政府「台中市東區『天外天劇場』調查研究計畫」調查成果仍有落差，文資局基於維護文化資產最大化立場，為免該建築有立即遭受破壞可能，業已聘請保全人員現場協助確認是否有拆除作為。



台中市轄內天外天劇場建築文化資產爭議案，前經台中市政府提送104年2月5日文化資產審議會進行審議，經決議不予指定或登錄。後續亦多次召開專案小組會議確認文史團體所提新事證，惟仍維持原審議之決議。為再行謹慎檢視天外天建築所具備的文化資產價值，文化部文化資產局107年1月起補助台中市政府辦理「台中市東區『天外天劇場』調查研究計畫」（總經費350萬元、補助245萬元），業已於108年11月提出成果。



台中市政府於6日決議不予指定為古蹟，但文資局表示，後續天外天建築倘後續遇有文資法第20條第2項及暫定古蹟條件及程序辦法第2條所訂「依法取得拆除執照，即將進行拆除者」、「工程施工進行者」、「風災、水災、火災及地震等天然災害發生危及建造物存在者」、「其他可能而立即明顯之重大危險」事項，文化部文資局將依據相關規定辦理逕列暫定古蹟作為，爭取再行溝通空間。