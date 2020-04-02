扛12箱水爬6樓！大媽「不滿一細節」：會客訴給教育　5千人轟爛「吃飽太閒」

▲原PO搬著重物爬了6樓，理論上來說應該早已氣喘吁吁。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

奧客真的無極限！一名男網友今（2日）送了12箱水給6樓的客戶，怎料辛苦噴汗幫對方安置好商品後，客人卻以他「臉上沒有笑容」揚言要客訴，藉此教育一下原PO。貼文曝光後，網友們全都又氣又無奈，表示「真的是吃飽太閒」、「做人真的沒必要這樣」。

「奇怪欸！現在幫客人送貨，還要強迫笑給客人看。」一名男網友在臉書「爆怨公社」發文抱怨，他表示今日搬了12箱水到6樓給客戶，進門後對方還要求他把水放在倉庫的最裡面。

沒想到原PO準備離開時，女客卻把他叫住，數落他一進門時沒有先跟客人問好，臉上也沒有笑容，認為公司督導不周，應該加強訓練，這次也會先以客訴的形式給原PO「教育」一下，「希望你下次改進！」

▲原PO原文，看得出語氣相當無奈 。（圖／翻攝自爆怨公社）

然而，女客的一番「建議」讓原PO超傻眼，「12箱水，6樓，喘都來不及，是要怎麼笑啦！」認為對方根本就是無理取鬧。

抱怨文一出，網友們紛紛怒轟一波表示，「有些人真的是吃飽太閒」、「叫他自己搬上去笑笑看」、「G8人，我是覺得防疫優先，一律下來領」、「真的有病」、「做人真的沒必要這樣子」、「賣水而已有賣笑嗎」、「你真的辛苦了」。

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