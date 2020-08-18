烏日超驚悚鬼屋3度易手！這家人無懼幽魂怪病入住　里長：請尊重陰陽兩界

▲烏日鬼屋傳聞是酒家女不堪被富商拋棄，在屋內上吊自殺。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區五光路上一棟4層透天厝，30多年前是由1名酒家女出資興建，起因是酒家女不忍經商失敗的恩客灰心失志，於是出錢幫他東山再起，等到富商風光了，竟然反悔不讓酒家女入住，酒家女身心受創，就穿著紅衣上吊自殺，後來，富商全家陸續患怪病、見幽魂嚇得搬走，而這透天厝也就陸續傳出種種令人發毛的靈異事件，在鬼月來臨時又成地方話題。

1名林姓地方仕紳說，富商已有妻兒，原本住在外地，後來結識酒家女，即使商人生意失敗，灰心喪志，酒家女仍然不離不棄，還拿出存款幫助東山再起，富商允諾一定會娶進門，沈浸在愛河的酒家女不疑有它，甚至還出錢興建這棟「愛的透天厝」，結果在家人極力反對下，富商反悔不讓酒家女搬進來住。

酒家女不堪人財兩失，某日趁屋內沒人，憤而穿著紅衣進入屋內上吊自殺，富商全家也因此陸續出現怪病，也常看到紅衣女子飄盪，嚇得搬家。

靈異事件逐漸傳開後，造成當地人心惶惶，部份熱心地方事務的民眾商量，反正沒人住，地便宜，不如集資買下後夷為平地，或許能化解恐怖氛圍，但也有人說，這棟是酒家女蓋的，一旦打掉恐會得罪，反而惹禍上身，後來這事就不了了之。

林姓仕紳說，當時1名里長好賭成性，心想在鬼屋打牌，沒人敢報警，警方也不敢來抓，於是他找了3人打牌，打到一半，大門發出巨響，原是警方破門而入，4個人嚇得半死，拔腿就跑，爭相推擠下，4人全跌斷腿。

這名里長依然不信邪，有人和他打賭，如果他能住上3個晚上就請客，這里長興沖沖答應，但是不敢睡床上，自備摺疊床去，不料第一個晚上，睡夢中感覺摺疊床被移動，他嚇得屁滾尿流，連夜逃出。

林說，曾當面求證這名里長，里長心有餘悸的證實說「做人還是不要太鐵齒」。

還有1則靈異故事是警方說的，1名南部人晚上開車行經該路段，一時內急，剛好就在門口剎車，褲檔拉鍊一拉就對著門前的榕樹尿，正仰天享受解放之際，突然看見樓上一名紅衣女子，拿顆石頭朝他丟，還好人沒被丟中，卻把車身砸凹了，他尿完直奔派出所報警，要控告屋裡人毀損，警方回說，明天再去吧。

隔天，車主在警方、里長陪同下再次前往透天厝門口，車主一看，整棟透天厝全是荒煙蔓草，完全是廢墟一片，根本沒人住的跡象，里長接著再把以前故事說了一遍，直說「平安就好」，車主頓時不語，不再追究，趕緊駛離。

林姓仕紳說，地方曾請來眾神明如瑤池金母坐鎮，也辦過法會，但效果不大，傳聞是酒家女冤屈太大，而且這棟是她出資蓋的，因此也收容不少「流浪鬼」，孤魂野鬼越來越多，也就越鎮不住。

直到10年前，基隆1名法師「娶」了這名酒家女，人鬼聯婚之後，女屋主離開了，眾鬼魂失了依靠，再也沒有傳出靈異事件了。

當地五光里長林榮源表示，明天開始就是農曆7月1日俗稱鬼月，每到這節日，這屋子就被拿出來討論，屋主已是第三次易手，目前也出租，房客是外地人，多少知道過去傳聞，但似乎不以為意。

他還說，以前曾有人半夜去睡覺試膽，早上起來發現睡在地上，而非床上，於是靈異事件就不逕而走，其實那人是喝醉酒，人只要行得正，心中有善念就勿須害怕，他希望不要再有人去打擾，尊重往生者，也尊重現住者。

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