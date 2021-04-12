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李義祥違法兼任工地主任　徐國勇喊開罰：建置系統1個月內揪出不法

▲▼太魯閣50死，李義祥交保翻牆爬回住家。（圖／記者黃彥傑攝）

▲太魯閣50死，李義祥交保翻牆爬回住家。（圖／記者黃彥傑攝）

記者徐政璿／台北報導

台鐵太魯閣號出軌事故釀49死慘劇，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥，違法兼任工地主任，引爆爭議。內政部長徐國勇12日上午在立法院受訪表示，內政部已經開始著手建置一個系統，可以橫向聯繫自動勾稽，希望1個月內可以有初步的成果出爐；此外，李義祥是違法兼任其他工地主任，業主、工程單位可以予以處罰。

義祥工業社的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，50名乘客喪命，涉肇事的義祥工業社負責人李義祥遭起底，2018年曾為民進黨花蓮縣黨部黨代表，去年已卸任，目前因未繳黨費停權。

立院內政委員會今（12日）要求內政部、營建署針對「工地主任管理機制」暨「營建工程之設計監造及營建管理」等問題進行專案報告。

根據內政部書面報告指出，依《營造業法》規定，施工期間，工地主任不得同時兼任其他營造工地主任業務；未來將開發營造業資訊系統與建築工程工地主任資料勾稽功能，由系統主動就兼任情形提出示警，預計1個月內完成。

內政部指出，營造業法針對人員之設置及規範包含四類，即負責人、專任工程人員（主任技師或建築師）、工地主任、技術士。對於營繕工程施工安全規範，在工地如發生緊急異常狀況，工地主任第一時間應通報專任工程人員，其再即時向負責人報告，負責人告知定作人後，再依定作人提出的改善計畫為適當處理。施工中如發現顯有立即公共危險之虞，相關人員應採取必要措施，並分別依法負其責任。

內政部表示，營造業工地主任的職責、設置條件及能力評定工地主任在營造業中，除專任並負責工地人員、機具及材料等之管理外，更需負責工地勞工安全衛生事項督導、公共環境與安全維護及工地遇緊急異常狀況通報，故工作上甚為吃重。所有工地主任都須經過中央主管機關評定或取得相關管理甲級術士證。

內政部指出，目前全國營造業設立總家數為2萬631家，包含綜合營造業（甲、乙、丙三等）、專業營造業及土木包工業，受聘於營造業之專任工程人員計5924人，迄今已取得工地主任執業證者總計3萬1898人，加入公會者計1萬3937人。

在營造業工地主任管理上，依法應於工地置工地主任之條件為，承攬金額達5000萬以上，或一定規模以上的工程；至於免依第30條規定置工地主任者，應由專任工程人員或指定專人為之。全國工地之工地主任工作，依法均有相關專業人員負責，施工期間，工地主任不得同時兼任其他營造工地主任之業務，以使工地主任專任一工地。

內政部營建署則表示，目前已建置營造業管理資訊系統，供地方營造業主管機關、工程主辦機關及相關單位查詢營造業及專業從業人員(包含負責人、專任工程人、工地主任)等基本資料，工程主辦機關目前已可自行到營建署「營造業專區」網站查詢其主辦工地登載的工地主任是否兼具營造業負責人身分。

為掌握工地主任執業情形，營建署業請工程會於其公共工程標案系統及於內政部營建署建築管理資訊系統中增設「工地主任」欄位，並已於營造業管理資訊系統中整合，得係供地方營造業主管機關及相關機關查詢工地主任執業狀況，俾有效管理。

此外，內政部也著手開發營造業資訊系統與建築工程工地主任資料勾稽功能，由系統主動就負責人兼任工地主任或專任工程人員之情形提出示警，預計一個月內完成；後續並將針對應於工程會「工程標案管理系統」登錄之公共工程承造廠商，規劃跨部會資訊介接勾稽功能，及透過營造業及相關公會加強會員宣導，以利營造業主管機關及工程主辦機關進行管理。

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