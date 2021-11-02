房貸該怎麼選？　內行一致秒推｢這方案｣：不用懷疑

▲房屋貸款該怎麼選擇？鄉民答案很一致。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

買房是現代人的終極難題，在這個低利率時代，房貸該怎麼選也成為了許多人的疑惑。有一名想要購買一套總價1280萬預售屋的網友，就好奇詢問眾人｢房貸25年、30年應該怎麼選擇？｣貼文曝光後，不料鄉民答案超級一致。

有一名網友在批踢踢home-sale板上發文表示，自己有意購買一套總價1280萬的預售屋，欲貸1024萬，他指出某家銀行貸款利率1.31，且無寬限期，若是貸25年的話，每月房貸是4萬塊，總利息為177萬；若是貸30年每個月的房貸則是3萬4千元，總利息為214萬。

該網友比較兩者後分析說，｢貸25年每個月要多付6000，但總利息可以省快40萬，本來想說貸25年，但很多朋友都說拉長比較划算，但目前我也沒有定期定額投資標的，請教各位會選擇哪一個方案？｣

▲絕大部分鄉民都認為，房貸年限越長越好！（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，立刻引起內行人一致建議貸款年限｢越長越好｣，紛紛回應「貸30年，你有錢就提前還本金，根據資料大部份人都會提前還完房貸」、「越長越好！除非你完全不做其他投資，年投資報酬大於利息，房貸是最便宜的工具」、「房貸都是每月負擔越輕越好，年限越長越好，25年裡面很多變化，不一定能廝守一生」、「這種問題一率是回答選年限長的」、「絕對拉長，利息是假象」、「能30就別20，能40就別30」、「請務必把貸款時間拉長」。

也有部分網友認為，「如果你也不做其他投資，那就越短越好」、「如果你很認真的還，20年就付清，那25或30年的利息也差異不大」、「沒差多少，看你繳哪個比較不吃力」、「先30年你慢慢想，想完真的要20年你就多還一點」、「我不是理財型房貸，但現在覺得裡面眉角很多，可能還是先繳清比較正確？」