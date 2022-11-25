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垃圾桶一夜長出詭異「香菇」！地方媽媽怕有毒　網曝：輻毛鬼傘

▲一名女子在整理垃圾桶時，竟發現裡面長出一朵「香菇」。（圖／民眾提供）

▲一名女子在整理垃圾桶時，竟發現裡面長出一朵「香菇」。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、翁子皓／彰化報導

彰化陳姓媽媽今（25）日在整理垃圾桶時，竟看到丟在垃圾桶內的魚缸過濾棉長出一朵「香菇」，陳女擔心有毒，於是到群組發問，結果有網友表示這可能是「輻毛鬼傘」，沒有毒，但也不建議碰觸或食用。

▲一名女子在整理垃圾桶時，竟發現裡面長出一朵「香菇」。（圖／民眾提供）

陳女表示她在整理垃圾桶時，發現之前丟棄的魚缸過濾棉竟長出一朵不知名的「香菇」，擔心有毒，不知如何處置，於是到群組發問請教。有熟悉蕈類的網友表示，這可能是輻毛鬼傘，但鬼傘屬有約100多種，光從照片難以判斷到底是哪種鬼傘。

網友依據「台灣生命大百科」，描述輻毛鬼傘的特徵「菌蓋橘紅色至白色，外圍顏色較淡，鐘形，覆有許多小顆粒，蓋緣有條紋，直徑3~4公分。菌肉白色，很薄。菌褶離生，褐色，密，褶緣全緣。菇體成熟後自溶成黑色。菌柄白色，圓柱狀，表面光滑，中生，中空，長2.5~5.5公分，粗0.2~0.45公分。孢子橢圓形，褐色，大小6~8。」

陳女疑惑表示，她家垃圾桶的輻毛鬼傘菌蓋是黑色，不是橘紅色或白色。網友則表示，菇體成熟後會自溶成黑色，自溶前可能會是灰黑色，該輻毛鬼傘也許已經成熟，菌蓋才呈現黑色。

據了解，鬼傘屬有約100多種，有的具有藥用價值，有的則有毒素，若陳女家中長出的確實為輻毛鬼傘，則不具有毒性。

之前，也曾有一名水電師傅在臉書「爆廢公社二社」分享，他日前到客戶家維修冷氣，結束後借廁所想要上小號，不料一進門就看見了「奇景」，馬桶旁的垃圾桶竟長出香菇，讓他趕緊拿出手機拍下畫面。

▲水電師傅裝完冷氣借廁所，驚見「垃圾桶長出香菇」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲水電師傅裝完冷氣借廁所，驚見「垃圾桶長出香菇」。（圖／翻攝爆廢公社）

關鍵字：香菇蕈類輻毛鬼傘

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