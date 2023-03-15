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「全台最大地主」頂規護長媳　直擊！待產家當塞滿2台賓士

林知延在台大醫院陪嫩妻Tiffany生產，還親自調度指揮司機辦出院手續。

▲林知延在台大醫院陪嫩妻Tiffany生產，還親自調度指揮司機辦出院手續。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

228連假最後一天，台灣五大家族之一的板橋林家傳出喜事，全台最大地主、板橋林家掌門人林明成期盼多年的長孫，終於誕生了，林家親友說：「老爺子（林明成）知道後，超級開心。」替林家生下金孫的Tiffany，去年10月和林明成長子林知延登記，12月初，本刊直擊，林知延低調迎娶Tiffany，當時她已懷孕6、7個月。

2月底，本刊連日守在林家宅邸前，車輛進出頻繁，卻始終不見升格當爸爸的林知延身影，直到3月3日早上10點，林家司機駕駛2台賓士座車，一路開往台大醫院附設兒童醫院，只見林家司機拎著嬰兒推車，前往11樓產房，在醫院梯廳協助收拾林明成長媳Tiffany的行囊。

因為疫情管控，台大醫院每日僅開放2名親友探訪1次，其餘時間進出病房都要刷卡感應，林家司機、保姆只好用傳統人力運送方式，花了近2小時才收拾完畢，司機還和林知延電話回報：「報告副董（林知延），已經辦好出院手續，但因為東西太多，保姆還沒收完。」

原來林家為讓Tiffany能在醫院舒適地生產，不僅自備一台輪椅，甚至出動1台要價近3萬元，可過濾H1N1病毒的戴森（Dyson）三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機，就是避免Tiffany著涼，或是產後虛弱被病毒傳染，林家為照顧新媳婦和金孫，待產用品多到連賓士車後車廂都無法闔上，令人咋舌。

林家為照顧Tiffany和金孫，待產用品多到連賓士車後車廂都無法闔上。

▲林家為照顧Tiffany和金孫，待產用品多到連賓士車後車廂都無法闔上。

不僅如此，為迎接林明成期盼多年的長孫，林家還聘用2名保姆隨侍在側，本刊原以為，林家派司機、保姆4人打理Tiffany出院事宜，林知延人在辦公，是以電話遠端遙控，未料，中午12點，一身休閒打扮，身穿紅色刷毛運動上衣搭配牛仔褲的林知延，在產房內現身。

原來，林知延就在台大兒醫病房陪妻子，他數度走到產房梯廳，直接指揮司機，「這些要去月子中心，這些要拿回家。」直到下午1點，台大兒醫看病人潮散去，林知延才陪同愛妻Tiffany出院。

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