拆解網友不關心的房市3大統計數字　看懂它「抓準進場時機」

▲房市3大數據能成為，民眾買賣房屋時的重要指標。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

買賣移轉棟數、房地合一稅收、聯徵中心房貸數據，葫蘆裡到底賣什麼藥？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產研究室執行總監徐佳馨，介紹與頗析這3大類房市數據，網友們普遍不關心的數字，竟也能成為買賣房屋時的參考指標。

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徐佳馨表示，六都地政局每月初會公布買賣移轉棟數，但由於不動產過戶需30~45天，因此當月數字主要是反應前一個月交易。此外，若出現短期爆大量，可能是特定區域現交屋潮，而由於數字是依據建號，可能還會把車位獨立計算進來。

不過，徐佳馨說，實價登錄的交易時間差會更久，而且還有蓋牌問題，因此買賣移轉棟數仍是判斷市場熱度的重要指標，「業者通常以全年30萬棟當作水平線，以下代表市場動能較弱，以上則顯示市場交易較健康，或偏熱。」

另一方面，各家房仲在每月底也常公開自結交易量，但徐佳馨提醒，統計結果可能會與，各業者的店頭分佈有關。至於消費者如何運用交易量數字，她建議：「如果量大，市場偏熱，價錢通常不太好談，可做一些斟酌。」

▲徐佳馨表示，房地合一稅收是2016年後購入的房屋，轉售時需課徵的稅金。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

再來是房地合一稅收，徐佳馨表示，其為2016年後購入的房屋，轉售時需課徵的稅金，該數字可看出各稅率比例，也就是能判斷某一縣市短進短出的投資占比。她補充，2023年7月1日後預售屋禁止換約，預期整體房地合一稅收將下滑。

徐佳馨提醒：「稅收金額越大，代表投資相對熱，雖然可能較容易賺到錢，但也要注意一下入手的價格，是否會成為最後接盤者。」

最後是聯徵中心針對房貸的一系列統計資訊，包括平均房貸期數、平均房貸金額、申貸人年齡、申貸人男女比等等。





▲房貸期數除了與房價有關，與經濟狀況也脫不了關係。（示意圖／記者陳筱惠攝）

徐佳馨說，房貸期數除了與房價有關，與經濟狀況也脫不了關係，建議消費者可以觀察，「當房貸期數一高，代表市場認為在投資市場可獲利，而當期數出現緊縮，也意味著大家轉為保守，投資市場獲利不易。」

徐佳馨補充，房貸期數也與利率有關，多年前房貸期數還不到10年，很大一部分原因是當時利率高，最高可達12%相當嚇人，而前段時間最低只有1.31%，民眾自然不會那麼早把錢還完，而是轉用在其他投資上。