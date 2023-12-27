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拆解網友不關心的房市3大統計數字　看懂它「抓準進場時機」

▲▼房仲,同業流通,配件,服務費,上限,住商不動產,開發,專約,一般約。（圖／記者陳建宇攝）

▲房市3大數據能成為，民眾買賣房屋時的重要指標。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

買賣移轉棟數、房地合一稅收、聯徵中心房貸數據，葫蘆裡到底賣什麼藥？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產研究室執行總監徐佳馨，介紹與頗析這3大類房市數據，網友們普遍不關心的數字，竟也能成為買賣房屋時的參考指標。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，搞懂房地產3大數據。

徐佳馨表示，六都地政局每月初會公布買賣移轉棟數，但由於不動產過戶需30~45天，因此當月數字主要是反應前一個月交易。此外，若出現短期爆大量，可能是特定區域現交屋潮，而由於數字是依據建號，可能還會把車位獨立計算進來。

不過，徐佳馨說，實價登錄的交易時間差會更久，而且還有蓋牌問題，因此買賣移轉棟數仍是判斷市場熱度的重要指標，「業者通常以全年30萬棟當作水平線，以下代表市場動能較弱，以上則顯示市場交易較健康，或偏熱。」

另一方面，各家房仲在每月底也常公開自結交易量，但徐佳馨提醒，統計結果可能會與，各業者的店頭分佈有關。至於消費者如何運用交易量數字，她建議：「如果量大，市場偏熱，價錢通常不太好談，可做一些斟酌。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲徐佳馨表示，房地合一稅收是2016年後購入的房屋，轉售時需課徵的稅金。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

再來是房地合一稅收，徐佳馨表示，其為2016年後購入的房屋，轉售時需課徵的稅金，該數字可看出各稅率比例，也就是能判斷某一縣市短進短出的投資占比。她補充，2023年7月1日後預售屋禁止換約，預期整體房地合一稅收將下滑。

徐佳馨提醒：「稅收金額越大，代表投資相對熱，雖然可能較容易賺到錢，但也要注意一下入手的價格，是否會成為最後接盤者。」

最後是聯徵中心針對房貸的一系列統計資訊，包括平均房貸期數、平均房貸金額、申貸人年齡、申貸人男女比等等。

▲▼台中,房市,房價,鳥瞰,南區,大膳哲哲,銷售率,趨緩,打炒房,政策,磐鈺,新案,房市鳥瞰,（圖／記者陳筱惠攝）

▲房貸期數除了與房價有關，與經濟狀況也脫不了關係。（示意圖／記者陳筱惠攝）

徐佳馨說，房貸期數除了與房價有關，與經濟狀況也脫不了關係，建議消費者可以觀察，「當房貸期數一高，代表市場認為在投資市場可獲利，而當期數出現緊縮，也意味著大家轉為保守，投資市場獲利不易。」

徐佳馨補充，房貸期數也與利率有關，多年前房貸期數還不到10年，很大一部分原因是當時利率高，最高可達12%相當嚇人，而前段時間最低只有1.31%，民眾自然不會那麼早把錢還完，而是轉用在其他投資上。

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關鍵字：地產詹哥老實說交易量買賣移轉棟數房地合一稅收聯徵中心房貸期數住商不動產徐佳馨

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