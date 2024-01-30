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台北天空塔爆掏空！　2關鍵人曝光

中國華泰證券（圖）近日以馬廷海及邱冠勳用台北塔作擔保品為由，要求指派接管人取代2人的董事席次，讓碩河經營權蒙上中資陰影。（翻攝百度）

▲中國華泰證券（圖）近日以馬廷海及邱冠勳用台北塔作擔保品為由，要求指派接管人取代2人的董事席次，讓碩河經營權蒙上中資陰影。

圖文／鏡週刊

知情人士告訴本刊，台北天空塔曾發行二次特別股，按理來講，投資人認購的款項應該都用於台北塔的興建，第一次特別股認購金額為1.5億美元，手續費約40萬美元，配息8.8％，募得資金用來挹注興建工程。

不過，邱冠勳與馬廷海被控背著大陸工程等大股東，以台北塔為擔保，偷偷發行第二次特別股，邱還成為Green Heaven銀行帳戶的共同簽署人，對於海外控股公司的資金流向具有控制權，但他在應訊時，對馬廷海被控挪用款項或相關資金流向多稱不知情，或推給前財務長鐘肇峰，訊後已被限制出境出海。

身兼碩河董事、出身香港《東方日報》家族的地產大亨、鵬榮集團總裁馬廷海，也被列為被告。（讀者提供）

▲身兼碩河董事、出身香港《東方日報》家族的地產大亨、鵬榮集團總裁馬廷海，也被列為被告。

本刊掌握，大陸工程代表日前赴檢方作證，聲明在此案中是被害人；專案小組另發現，一家參與聯貸的銀行承辦人與鐘肇峰有不尋常往來，提供銀行團內部討論的不公開資訊，其中是否藏有隱情？以及鍾是否可能轉列被告？檢調正一併釐清。

碩河副董事長邱冠勳遭檢舉涉及背信罪，訊後遭限制出境及出海。（翻攝佛光山人間大學台北分校臉書）

▲碩河副董事長邱冠勳遭檢舉涉及背信罪，訊後遭限制出境及出海。

此外，第二次特別股未經碩河全體股東同意即發行，年息高達19.8％，但認購人只拿到4至8％利息，其餘價差都被邱冠勳單獨控有的Lion Best公司取走，認購手續費更暴增至100萬美元，估計不法利益超過5千萬美元，導致碩河財務負擔加劇，而募來的款項除了部分花在台北塔工程，其餘則用來償還馬廷海的個人貸款。

碩河發出聲明，痛批馬廷海假借Luxe Opus境外控股公司名義，違法召開董事會，另強調台北塔未分層出售、第2次發行特別股無效。（翻攝碩河官網）

▲碩河發出聲明，痛批馬廷海假借Luxe Opus境外控股公司名義，違法召開董事會，另強調台北塔未分層出售、第2次發行特別股無效。

檢調另根據碩河內部郵件發現，馬廷海從前年8月至去年1月，挪用邱冠勳監管的境外控股公司帳戶約660萬美元，至他私人控制的New Charm公司，邱則收了馬21萬美元，他雖辯稱是私人借款，卻足以證明公、私款項不分，2人恐難脫聯手掏空碩河之嫌。

碩河開發曾爆發經營權之戰，檢調十八日搜索碩河辦公室，查扣合約等證物。

▲碩河開發曾爆發經營權之戰，檢調十八日搜索碩河辦公室，查扣合約等證物。

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關鍵字：鏡週刊台北天空塔邱冠勳馬廷海

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