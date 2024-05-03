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永慶房屋母親節祝媽媽們幸福「袋」著走　即日起至5／12預約賞屋就送「Mom的多重宇宙摺疊袋」

▲▼永慶房屋,母親節,媽媽,Mom的多重宇宙摺疊袋,賞屋。（圖／永慶房屋提供）

▲自即日起至5月12日期間到永慶直營門市預約賞屋，即可獲得限量的「Mom的多重宇宙摺疊袋」。（圖／永慶房屋提供，下同）

房產中心／綜合報導

母親節即將到來，趕快大聲說出對媽媽的愛和感謝。除了吃母親節大餐外，來個親子逛街行程、運動、或是旅遊也是很棒的選擇！「房仲第一品牌」永慶房屋特別推出「Mom的多重宇宙摺疊袋」，無論是血拚、或是親子一起「動茲動」、甚至來場親子旅遊，需要的物品都可以一袋裝起來，出門方便又有型！即日起至5/12，到永慶直營門市預約賞屋，看屋當天即可獲得多功能摺疊袋喔！

▲▼永慶房屋,母親節,媽媽,Mom的多重宇宙摺疊袋,賞屋。（圖／永慶房屋提供）

▲無論是要和媽媽血拚、親子旅遊，永慶房屋「Mom的多重宇宙摺疊袋」，都能將需要的物品一袋裝起來。

永慶多功能摺疊袋　給媽媽魔術大空間

永慶房屋「Mom的多重宇宙摺疊袋」是最亮眼的幸福黃，搭配鴨媽媽帶著鴨寶寶展翅走跳的圖案，可愛又童趣。袋子雖然輕巧，但容量負重可達6公斤，可調整背帶，輕鬆切換手拿或肩背兩種風格，還有防潑水性能，雨天使用也不擔心，是實用族的最愛！最方便的是收納超簡單，兩手一拉就可以輕鬆摺疊收納，永慶還貼心附贈小型束口袋，可以做為「Mom的多重宇宙摺疊袋」的收納袋，或是另外裝瓶瓶罐罐的小東西，一袋多用，實用又便利。

▲▼永慶房屋,母親節,媽媽,Mom的多重宇宙摺疊袋,賞屋。（圖／永慶房屋提供）

▲母親節即將到來，永慶房屋推出「Mom的多重宇宙摺疊袋」，祝福所有媽媽們幸福「袋」著走！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「祝福所有媽媽母親節快樂，在這個感謝母親的節日當中，永慶房屋特別推出『Mom的多重宇宙摺疊袋』，祝福所有媽媽們幸福『袋』著走！也希望摺疊袋可以成為媽媽們日常生活、甚至是出門旅行的好幫手，裝滿媽媽們的快樂與幸福。」

▲▼永慶房屋,母親節,媽媽,Mom的多重宇宙摺疊袋,賞屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋「Mom的多重宇宙摺疊袋」袋子輕巧，容量負重可達6公斤，自由調整背帶，輕鬆切換手拿或肩背兩種風格。

雙北市地區預約賞屋　永慶房屋送限定好禮

想買孝親房送給媽媽，或是媽媽們想為自己和家人找合適居住房子，但房屋動輒上千萬元，不但要考量買房預算，還需要專業又值得信賴的房仲，幫忙找到理想中的好房。

永慶房屋的「永慶房仲網」提供「買屋力找房」服務，輸入想要的區域及個人負擔財務能力，AI會自動推薦符合條件的房屋，省下許多找房時間，再透過「專人導覽」影片，觀看房屋屋況、附近商圈等資訊，有看到喜歡的房屋，可跟永慶經紀人預約賞屋，若在母親節活動時間即日起至5/12，預約雙北市地區的房屋，永慶房屋將贈送「Mom的多重宇宙摺疊袋」，數量有限，送完為止。

▲▼永慶房屋,母親節,媽媽,Mom的多重宇宙摺疊袋,賞屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋貼心附贈小型束口袋，做為「Mom的多重宇宙摺疊袋」的收納袋，也能另外裝瓶瓶罐罐的小東西，一袋多用，實用又便利。

除了提供專業買賣屋服務外，永慶房屋更秉持「社區好鄰居」的精神，大力協助社區、里鄰舉辦各種母親節活動，提供帳篷、物資及人力上的支援，今年協助雙北地區近200場活動，總計出借超過1500頂帳篷，讓母親節節日氣氛更加熱鬧。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，永慶房屋不只是協助客戶買賣屋服務，更與社區鄰里一起共好成長，只要是社區鄰里舉辦的活動，永慶房屋都願意出一臂之力，與里長、社區攜手打造幸福社區。
 

關鍵字：永慶房屋母親節媽媽Mom的多重宇宙摺疊袋賞屋

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